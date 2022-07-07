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「完了芭比Q了」是什麼意思？超夯流行語旋律逼瘋網：完了有聲音

DailyView網路溫度計／ 蔡瓅萱
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「完了，完了，芭比Q了──」你最近是不是也常常聽到這句話呢？「芭比Q了」在近期可以說是隨處都能聽見，許多網路短片中都有它的蹤跡，洗腦的電音特效讓人印象深刻。到底這句突然竄紅的流行語是從何而來，又是什麼意思呢？快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！

「芭比Q了」是什麼意思？

「芭比Q了」是「完了」的意思，為從BBQ（barbecue）衍生而來的諧音，取其「燒烤」的原意，從燒烤延伸出「火化」、「完了」之意，以「芭比Q了」一詞取代「完了」、「完蛋了」，近期在許多影片中都可以看到此用法。

image source: 《網路溫度計》

「芭比Q了」一詞從何而來？

「芭比Q了」源自中國的一名抖音遊戲博主@無賴－電音吃雞，該名博主會在抖音帳號上傳自己玩「吃雞」（絕地求生）遊戲的影片，也常常開遊戲直播，並且影片中說的話都會加上電音特效。某次他在遊戲直播中因為快被敵人打敗，脫口而出一句「芭比Q了」，配上慌張的情緒和洗腦的電音，笑翻無數網友，因而爆紅。

「芭比Q了」有多熱門？

「芭比Q了」的風潮，從中國抖音發跡，漸漸傳播到各個社群平臺，在近期臺灣也有許多人開始大量使用這個新名詞，許多搞笑短片中也常常可以聽見「芭比Q」了的電音穿插其中，甚至還被改編成超洗腦歌曲，被許多人瘋狂傳唱。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「芭比Q了」一詞在近三個月裡達到了2萬7千多筆的網路聲量，從4月有些微聲量開始，到5、6月漸漸增高，並在7月達到聲量高峰，從整體的趨勢可以看見，在臺灣有越來越多人使用「芭比Q了」一詞。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲許多新聞網站也開始使用「芭比Q了」一詞。

image source: Facebook

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月07日至2022年07月05日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『芭比Q了』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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