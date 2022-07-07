儀式感太重要！他把泡麵升級高級日式餐館 網甜喊：神級男友

每個人對於生活的態度都不同，有些人講求方便輕鬆，也有人追求儀式感。日前一名男網友在網路上發文，分享自己和女友的宵夜料理，連泡麵都變成宛如日式餐廳，貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「儀式感真的超重要！」

日前一名男網友在Dcard上以「女友說吃泡麵也要講求儀式感嗎」為題發文，原PO透露還沒跟女友交往時，每次出去吃飯就會默默記下她愛吃的食物，結果觀察幾次後，發現女友好像是不挑食的人。然而，雖然女友每一口都小小口吃，進食速度也相當慢，「但看起來好像永遠比我的好吃，那時候覺得怎麼有這麼可愛的女生」。

原PO表示和女友上禮拜開始同居，發現她常常在凌晨喊肚子餓，便決定是時候來展現廚藝。此外，原PO提到因為女友一直以來都是日本控，什麼東西都想用日本的，所以就用現有食材做一頓日式宵夜給她享用。

從照片中可以看見，盤子中間有一大碗的泡麵，上面還有溏心蛋和蔬菜，另外還有日式涼拌小黃瓜、日式唐揚雞、蟳味棒醃筍乾、冰釀糖漬蕃茄，乍看之下宛如專業日式餐廳的套餐組合。

在貼文的最後，原PO表示以前一個人住時，吃泡麵只是覺得很方便，直到和女友同居後，才發現吃泡麵也可以有儀式感，尤其跟很講究的處女座一起，「也想問各位女生，會很注重在家吃飯的儀式感嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我以為我看到自己，真的很重視儀式感的處女座」、「看起來很棒欸！我也是很注重儀式感的那種」、「同意！儀式感真的超重要」、「雖然很麻煩，但我覺得與其隨性亂擺，擺好看一點讓平凡的食物會看起來更好吃」、「我覺得好棒，感覺吃了心情會很好」。

另外，也有不少網友無法認同，「我無法，我會覺得吃個飯那麼麻煩」、「這些東西都弄完不會很花時間嗎？如果是我可能先餓昏」、「吃個飯好累」、「要洗好多個碗」、「有夠麻煩，就在餓了還搞一堆有的沒的，還是趕緊泡了3分鐘後填飽肚子實際」、「不需要，泡麵這種東西志在爽和快，搞這個儀式感擺盤拍照麵都爛了」。

最後，貼文底下也吸引許多女網友甜喊，「已羨慕女友」、「儀式感男友好棒」、「好貼心」、「這是什麼神級男友」。