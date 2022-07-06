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脫單太難！台積電工程師揭日常生活 他訴苦：沒空見女友都被甩

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台積電員工日常都這樣？一名模組副工程師（MAE）上網談及自己的生活日常，每日一早從眼睛張開，到晚間就寢，行程簡單到「枯燥乏味」，引來其他同事表示「原來我不孤單」，甚至影響感情經營「女友交了幾個沒空見面都被甩」。

該員工於Dcard發文分享「台積的MAE生活」，他在台積電擔任模組副工程師，每日行程幾乎是「起床→吃早餐→上工→下工→吃宵夜營養品→睡覺」，並問「有人能分享自己目前的狀況嗎？」

一位台積工程師網友回應「6:00起床→6:30到公司→弄到9:30（晚間）左右出來→吃個晚餐→洗澡睡覺」，也有另一位說「起床→上班→下班→洗澡睡覺，假日幾乎不出門」；其他同事紛紛表示「原來我不孤單」。

感情方面，某位網友透露日常也是「上班下班、上班下班、放假睡覺，女友交了幾個沒空見面都被甩，下班放假也只有同事沒朋友，人生根本可以32x快進40年」。另一位同事則向原PO傳遞正能量說「我下班後都會去運動，我覺得運動很重要，使我的工作效率、氣色、心情、睡眠品質等都提升蠻多」，也建議「休假我都會跟朋友或女友出去走走跟吃美食，不喜歡把自己關在家裡面」，不過原PO直言「沒女友，休假還要擔心來電 」。

然而，有同事認為模組副工程師工作量不多「我看到他們主要還是機台保養而已啊，生活品質應該比設備好很多吧」，其他人回答「你不會以為單純保養就很輕鬆吧⋯⋯裡面保養都在壓時間根本不可能輕鬆到哪去」，甚至工程師就在旁邊看「MAE反而是扛霸子這樣吼」。

那「早6晚9」有加班費嗎？大家紛紛回覆，「通常早去不太會給報加班。晚上就要看老闆心情」、「學長都會說『你為什麼這個月加班那麼多，沒事不要亂加班，報告打不完？早一點來打阿，早一點來是你自己對自己的要求，不是我們逼你的喔』」。

根據人力銀行資料顯示，台積電擔任模組副工程師的薪資起薪3.6萬元起跳，工作內容為負責半導體產品線機台設備維修及保養，管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理，設計機台、保養制具及流程改善以增進機台穩定性，且需配合日、夜/假日班輪值。

台積電 Dcard 工程師

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