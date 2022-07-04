影／神人用筷子、湯匙大彈吉他自創曲 網友大讚「好好聽！」
想要彈好一項樂器，往往需要投入大量時間成本，才能夠練出一番成果。最近有位日本網友，更是花費相當長的時間，結果練就能使用各種餐具、小物彈奏吉他的功夫，讓許多人是佩服不已。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「chee’s」近來分享一段影片，表示他花了一年，終於學會使用「免洗筷」彈奏吉他的技巧。並且附上一段演奏自創曲的影片，證明自己所言不需。
1年間割り箸でギターを弾き続けた成果がこれです pic.twitter.com/efvWJIDDdi— Chee'z (@loveandcheese_) June 22, 2022
除了免洗筷之外，他也曾用過湯匙、迴紋針、保特瓶蓋等物品彈奏吉他。他還分析，如果重視音質，可以挑選方頭形狀的筷子。如果只想彈得順手，那麼使用圓頭的筷子較合適。而用筷子彈吉他時，更能展現出特別的節奏感和效果，使演奏看起來更具魅力。
網友們紛紛表示「太厲害了吧」、「音色很特別耶」、「這下子東西吃到一半想彈吉他時就不用煩惱了」、「這可以站上世界舞台了」、「技術不用說，歌曲本身也很好聽呢」、「拿筷子的動作也滿漂亮的」、「這是什麼美妙的聲音」、「了不起的才華」、「為什麼會想到用筷子來彈吉他啊」。
フォークギターがあるならスプーンギターがあってもいいよね#異物でギター弾いてみた#spoon pic.twitter.com/RlrLuHlEfc— Chee'z (@loveandcheese_) July 3, 2022
白南風（しらはえ）とは梅雨明けに吹く風の名前です。— Chee'z (@loveandcheese_) July 2, 2022
佐世保にも同名の町があります今日は安全ピンで弾きました#異物でギター弾いてみた#安全ピン pic.twitter.com/GlX6Rexc61
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言