影／神人用筷子、湯匙大彈吉他自創曲 網友大讚「好好聽！」

想要彈好一項樂器，往往需要投入大量時間成本，才能夠練出一番成果。最近有位日本網友，更是花費相當長的時間，結果練就能使用各種餐具、小物彈奏吉他的功夫，讓許多人是佩服不已。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「chee’s」近來分享一段影片，表示他花了一年，終於學會使用「免洗筷」彈奏吉他的技巧。並且附上一段演奏自創曲的影片，證明自己所言不需。

除了免洗筷之外，他也曾用過湯匙、迴紋針、保特瓶蓋等物品彈奏吉他。他還分析，如果重視音質，可以挑選方頭形狀的筷子。如果只想彈得順手，那麼使用圓頭的筷子較合適。而用筷子彈吉他時，更能展現出特別的節奏感和效果，使演奏看起來更具魅力。

網友們紛紛表示「太厲害了吧」、「音色很特別耶」、「這下子東西吃到一半想彈吉他時就不用煩惱了」、「這可以站上世界舞台了」、「技術不用說，歌曲本身也很好聽呢」、「拿筷子的動作也滿漂亮的」、「這是什麼美妙的聲音」、「了不起的才華」、「為什麼會想到用筷子來彈吉他啊」。