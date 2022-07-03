他算出麥當勞套餐與甜心卡優惠差異 網嘆：懶人就多花點錢

連鎖速食店麥當勞的甜心卡優惠一直以來都受到眾人喜愛，一名網友也實際運算後發現「套餐根本沒有比較便宜，我被騙了那麼多年」，其他網友也說，「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的」。

原PO在Dcard上以「我發現了一個驚人的秘密！！！」為題分享，他最近到麥當勞點一份勁辣雞腿套餐，但看到總價為140元時就覺得奇怪，「也才薯條加大而已，怎麼會140那麼貴」，並表示他認為「套餐根本沒有比較便宜，我被騙了那麼多年」。

他解釋自己點了一個勁辣雞腿套餐，配中杯可樂跟一包大薯，總共140元，但若是用甜心卡單點勁辣雞腿，再加大薯配大杯可樂，總共只需128元，「輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」

網友紛紛留言，「我以前做麥當勞就發現了，然後一直叫我朋友這樣點，但我覺得也沒錯啊，因為有買甜心卡多點優惠是對的，畢竟你就是多花了30幾塊買一張卡阿，沒買卡的人就是照常點＝多花一點錢」、「套餐這種東西本來就是給懶得動腦的人點的，懶得動腦就多花一點錢而已，市面上很多套餐組合都是這樣啊，看似划算而且包山包海，事實上沒比較划算還多點了不想吃的」、「套餐一直都是最貴的，甜心卡加1+1才是王道」。