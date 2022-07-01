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日本夏季熱翻天！ 網曝真相：悶熱不輸台北

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友認為日本夏天比台灣還熱。示意圖/美聯社
許多網友認為日本夏天比台灣還熱。示意圖/美聯社

近日不僅台灣天氣酷熱，就連日本多處氣溫飆破攝氏40度，東京連7天發布攝氏35度以上「猛暑日」，群馬縣伊勢崎市在29日觀測到攝氏40.2度高溫。這引發台灣網友發文討論，日本的夏天和台灣是否真的有得比，引來不少網友認同「京都夏天比台北還悶」。

最近天氣炎熱，網友在「PTT發文表示，很多日本人都說台灣冬天比日本還冷，不過近期進入夏季，「日本還提早進入酷暑，中暑的一堆」。他提問「那日本的夏天，有比台灣的夏天還恐怖嗎？」

不少網友認為日本夏天比台灣恐怖，「夏天到北海道自助，走在馬路感覺快熱死」、「而且日本不像台灣沒什麼騎樓，沒地方躲太陽」、「東京夏天悶熱不輸台北，只想躲在輕井澤避暑」、「南台灣一年八個月夏天，日本也才三個月」、「都很熱，尤其日本的景點離車站很遠的，沒騎樓真的走到往生」、「京都熱浪見識過一次，覺得台灣還好」。

有部分網友則認為，日本濕度不亞於台灣，「誰說日本夏天乾熱？一樣濕熱啊，照樣汗流浹背滿身大汗啊」、「日本乾熱是不是誤會了什麼」、「京都又濕又悶熱的盆地」。

日本 高溫 熱浪 PTT

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