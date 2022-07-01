她寫字太草老師苦笑「去幫人畫符解運」 網笑翻：徵桌頭翻譯

科技發達的現今，許多人都習慣用手機、電腦來輸入文字，漸漸地寫字也變得不太會寫，就算寫了也很潦草。一名女網友在臉書貼出自己手寫的字，沒想到老師看了吐出一句話，引起鄉民們熱議。

原PO在「爆廢公社」貼出一張寫滿字跡的紙張，但是洋洋灑灑地「揮毫」卻沒有一個字能讓人看懂，原PO還表示老師看了她的字後，開玩笑地建議她可以去宮廟幫人畫符解運。

照片曝光後笑翻一票人，「把妳的作業拿去藝廊展，應該可以賣不少錢」、「或是當醫生也不錯，寫藥單的那種」、「天書啊…凡人看不懂」、「這樣寫遺書的話，會讓人很困擾」、「原來阿拉伯文起源於亞洲」、「誠徵『桌頭』一名，具經驗，與滿天神佛關係良好，能識天書者」、「我就問，為什麼不能好好寫字？」、「有天賦，是畫符的人材」。

也有人認為字跡雖然潦草，但卻寫得很好看，「是好看的」、「很美麗的字，試著讀出內容，比密碼還適合密碼，無法解讀」、「很美，但建議妳作業用打字的」、「漂亮到看不懂也是一種本事」、「雖然看不懂寫什麼，但覺得字好美喔」、「字真的很特別很漂亮，但是重點要讓大家看得懂啊」。