台灣高CP值韓式餐廳在哪？ 網推這間吃完肚子脹三天

台灣有許多韓式餐廳都非常受歡迎，一名網友就推薦了韓式連鎖店家涓豆腐，他說，餐廳上菜雖慢，但是它的小菜可以吃到飽，再加上主餐的份量，一餐下來超級飽，其他網友也說「吃完肚子脹三天」。

原PO在PTT以「大家吃過涓豆腐嗎？」為題分享，他最近和朋友去吃韓式餐廳涓豆腐，主餐點了豆腐煲，但餐廳上菜較慢，小菜吃完四五輪了都還沒上菜，終於上主餐時又附了大碗紫米飯，全部吃下來超級飽。

網友紛紛留言稱讚，「好吃，小菜一直吃很爽」、「便宜好吃，點雙人套餐會飽到天靈蓋」、「雙人套餐兩個人完全吃不完，超飽」、「超飽每次去都要打包」、「豆類多多，吃完肚子脹三天」、「覺得還行，我去的那間上菜超快」、「便宜又可以吃超飽」。

但也有網友表示，「口味還行，但小菜是韓國餐廳的靈魂，雖然可以吃到飽但不道地」、「覺得最好吃的是吻仔魚飯，小菜不道地」、「我覺得每家涓豆腐都不一樣，我第一次吃文心秀泰的海鮮煎餅驚為天人，脆脆的！後來去吃中港新光三越，不行，那個煎餅太軟了」、「只有豆腐煲好吃，其他都太膩」、「價錢雖高但份量也對，所以其實就是吃粗飽」。