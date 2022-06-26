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「震動器」通知取餐超大聲 大票網友苦喊：每次都被嚇到

聯合新聞網／ 綜合報導
不少美食街餐廳都是用震動器通知取餐。 記者曾原信攝影／聯合報系資料照片
不少美食街餐廳都是用震動器通知取餐。 記者曾原信攝影／聯合報系資料照片

不少百貨公司美食街或是咖啡廳，都習慣用震動器來取餐的方式，不僅方便還不容易造成過大的噪音。日前一名網友在網路上發文，透露自己常常被震動器嚇到，因此發文詢問沒有只會發光的嗎？貼文底下也釣出一大票網友苦喊「每次都被嚇到+1」。

日前一名網友在PTT以「有人也不喜歡餐廳的震動器嗎」為題發文，原PO透露自己每次將震動器帶回座位後，常常都會因為突然震動被嚇到，吃飯時不會特別介意，但在咖啡廳時就很不喜歡被嚇到的感覺。在貼文的最後，原PO提出質疑「難道沒有不會震動只會發光的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「發光沒看到就不會發現，你手裡一直拿著就不會被嚇到」、「不喜歡但能理解，因為這世上有人看不到或聽不到」、「考慮一下視障和聽障朋友」、「那你就隨時盯著它，做好要震動的心理準備」、「你可以拿很厚又軟的東西墊著，筆電袋子之類的」、「如果震動能由淺到深是最好」、「我不喜歡它是因為很多人摸過覺得不太衛生」、「它的設計就是要提醒你啊」。

另外，也有不少網友直呼認同，「每次都被嚇到+1」、「同事也是不管怎樣都會被嚇到，拿著或放桌上，連隔壁別人的震動都會嚇到抽一下」、「我也會被嚇到」、「被嚇到+1，會抖一下」、「原來這麼多人被嚇，我不是唯一」、「每次都被嚇到，但不會覺得很困擾」、「我也常被嚇到，那個瞬間發出的震動聲真的強」、「第一次用有被嚇到過，超級大聲」。

PTT

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