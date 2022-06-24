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送餐兼幫殺蟑螂「小費300」 外送員見一備註腿軟：更可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照片

越來越多人習慣三餐都叫外送，雖然得多花些運費，但至少省時方便，不過民眾似乎把外送員當作萬能，除了送餐之外，連抓蟑螂也要做。一名外送員在臉書透露自己接到的奇特訂單，有女顧客願意額外給小費，只希望他能上樓幫忙殺蟑螂，特別經驗讓不少人看了都認為外送服務要增加「抓蟑螂」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文寫道，日前接到一張訂單，才剛接收就收到客人傳來的請託訊息，原來這名女客人家裡出現蟑螂，她希望外送員也能夠幫忙處理。從訂單截圖看到，客人備註「請幫忙上樓殺蟑螂（1隻）拜託！會額外給小費」，但下方標註樓層是6樓卻讓原PO好無奈。

他苦笑地說看到備註相當「害怕」，但怕的不是蟑螂，而是客人住家沒電梯，得要爬到6樓，雖然如此，但訂單接了還是得完成。原PO送上餐點之後，隨即用衛生紙輕鬆活抓蟑螂，過程只用了3秒就解決，快狠準不留「痕跡」，也讓女客人忍不住鼓掌讚嘆「好厲害」，300元小費輕鬆入袋。

原PO表示這次的經驗很特別，除了外送餐點還得額外幫客人抓蟑螂，而這場殺戮的後遺症就是「腿軟」，因為「6樓比蟑螂可怕」。

貼文引起眾人熱議，「我覺得應該新增『打蟑螂』、『打蜘蛛』等服務，我會下單的」、「你要拿回家訓練，以後小費就靠牠了」、「如果有專門殺蟑螂的服務，我感覺會有很多人需要…至少我就需要」、「以後看到蟑螂第一件事不是尖叫，是拿手機點Uber」、「真心覺得幫忙打小強的男生，真是帥氣爆棚」、「還好我有老公，不然我也非常需要這個服務」、「我是給500，沒辦法太恐怖了，幫我打蟑螂等同救命恩人」。

其他外送員則表示，「小隻還可以，大隻請另尋他人」、「完了…我賺不到這小費」、「外送員最怕爬樓梯，其他的還可以」、「我可能幫不了，我比她還害怕」、「這種單，我直接哭」、「我上次幫忙殺蟑螂沒有小費，我永遠記得」、「是我就棄單了，蟑螂好恐怖」。

原PO分享幫顧客抓蟑螂的經驗。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO分享幫顧客抓蟑螂的經驗。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員 蟑螂

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