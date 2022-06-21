欣賞阿蘇火山美景 他卻看成抹茶布丁「想加糖漿一起吃」
「阿蘇山」是位於日本九州的一個火山群總稱，由於景色優美，加上能夠完整觀賞「破火山口」地形等原因，使得阿蘇山一直都是熱門的觀光景點。最近一位網友，在觀賞阿蘇山的山丘時，卻讓他想起了抹茶布丁。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「sproof7627」最近分享一張照片，畫面中是「阿蘇五岳」之一的「杵島岳」。從遠方望過去，可以非常清楚地看到山丘，與山丘中央的凹陷洞口，並有著密密麻麻的綠色草原。
阿蘇の抹茶プリン🍮 pic.twitter.com/RkKFGzv5wd— Kenya Sasaki | NFT (@sproof7627) June 13, 2022
不過sproof7627欣賞的這一幕，卻打趣表示這畫面，簡直就可以稱做「阿蘇的抹茶布丁」。而且加上光影與周圍平坦的地形，更讓人有種放在盤子上，用專業角度拍攝後，高級到像是能當作廣告宣傳的感覺。
網友們也紛紛表示「真的怎麼看都像是抹茶布丁」、「我可以加糖漿嗎」、「周圍土地的樣子就是烤布丁時出現的」、「這比喻太好笑了」、「漂亮到不像是在日本拍的」、「光線對比讓畫面看起來更柔順，更像布丁了」、「像是魔物獵人裡會出現的東西」、「真是浩大的風景」。
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