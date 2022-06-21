聽新聞
test
0:00 / 0:00
看起來好好吃？他煎荷包蛋「啪的一聲」 玻璃蓋全碎變加料
常在廚房做飯，如果不小心碰到摔破盤子、東西打翻之類的突發狀況，不只清理起來相當麻煩，料理的心情也會大受影響。最近有位日本網友，就分享他在廚房裡遇到的一件「慘案」，引起許多網友的討論。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「HIZANANKOKU」最近分享一張照片，雖然內文寫著「看起來好好吃」，但畫面上卻顯然是他在用玉子燒鍋煎蛋時，玻璃鍋蓋卻碎成一片，無論是平底鍋內還是瓦斯爐周邊，都充滿著玻璃碎屑的模樣。
美味しそ〜♪ pic.twitter.com/ZeMCgTQa4E— 4コマニスト@HIZA (@HIZANANKOKU) June 18, 2022
就在他分享這張照片後，也有其他網友表示，自己曾碰到同樣煮菜時，「啪的一聲」玻璃鍋蓋就碎裂的狀況。有網友解釋，耐熱玻璃最多只能承受200度的高溫，再熱就可能容易碎裂。特別是鍋蓋如果大於鍋身，中央和四周空出來的部分就會有溫差，更增加毀壞的風險。
其他網友也紛紛表示「太慘了吧」、「以前煎餃子也發生過類似的事」、「這到底怎麼弄的」、「是不是玻璃的部分直接接觸到火源了」、「玻璃片好吃嗎」、「吃起來脆脆的荷包蛋」、「你沒受傷吧」、「以最美味的方式告終」、「這樣子都可以當一張畫了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言