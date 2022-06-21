看起來好好吃？他煎荷包蛋「啪的一聲」 玻璃蓋全碎變加料

常在廚房做飯，如果不小心碰到摔破盤子、東西打翻之類的突發狀況，不只清理起來相當麻煩，料理的心情也會大受影響。最近有位日本網友，就分享他在廚房裡遇到的一件「慘案」，引起許多網友的討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「HIZANANKOKU」最近分享一張照片，雖然內文寫著「看起來好好吃」，但畫面上卻顯然是他在用玉子燒鍋煎蛋時，玻璃鍋蓋卻碎成一片，無論是平底鍋內還是瓦斯爐周邊，都充滿著玻璃碎屑的模樣。

就在他分享這張照片後，也有其他網友表示，自己曾碰到同樣煮菜時，「啪的一聲」玻璃鍋蓋就碎裂的狀況。有網友解釋，耐熱玻璃最多只能承受200度的高溫，再熱就可能容易碎裂。特別是鍋蓋如果大於鍋身，中央和四周空出來的部分就會有溫差，更增加毀壞的風險。

其他網友也紛紛表示「太慘了吧」、「以前煎餃子也發生過類似的事」、「這到底怎麼弄的」、「是不是玻璃的部分直接接觸到火源了」、「玻璃片好吃嗎」、「吃起來脆脆的荷包蛋」、「你沒受傷吧」、「以最美味的方式告終」、「這樣子都可以當一張畫了」。