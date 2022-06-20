白線內停車卻犯「一錯誤」吃罰單 網曝真實原因：倒車死角

白線內停車也遭開罰？近日一名彰化民眾發現，住家附近有多部停在路邊白線內的自小客車被開單，令許多車主一頭霧水，警方回應違規車輛是因「斜停」被開單，依法最高可處1,200元罰鍰。

日前一位彰化民眾在臉書社團「彰化人大小事」上發文，稱彰化市進德路與實踐路上，有多部車輛雖停在白線內卻被開單。根據自由時報報導，彰化警分局第五組組長汪振豪對此表示，開罰原因在於逆向停放或是斜插式停車，除非原本路面劃設的就是斜插式停車格，才能夠斜插停放，否則警方皆可依法取締。

此舉引起一些民眾譁然，「一堆併排停車的不去拖，這種沒妨礙交通的反而被拖」、「如果沒佔用，我還是不明白為什麼不能斜停耶，而且斜停才能停更多車啊」、「彰化的警察現在只會搶錢而已吧！」。

不過也有許多網友支持警方做法，「這邊真的要拖一拖，每次路過都一堆車在那邊擋路」、「違規的說這又不影響交通，斜停就是擋到行進路線」、「警察沒抓不代表沒違規，一群人違規不代表這個舉動就是合法」。

更有網友指出斜停已經影響交通安全，「這用常識判斷就知道阿，這樣斜停出來的時候看的到道路來車嗎？」、「請問你停好要出來是不是要倒車？有車流量加機車、腳踏車的機率非常高，容易造成視線死角造成其他用路人危險」。

因此依照道路交通管理處罰條例第56條第1項第6款規定，凡是不依順行方向，不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車等情形，可處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。