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便當店的潛規則 內行人指很少賣魚的1大原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出便當店較少賣魚的原因是因為魚不好存放。示意圖／ingimage
網友指出便當店較少賣魚的原因是因為魚不好存放。示意圖／ingimage

台灣大街小巷都可輕易見到許多便當店，五花八門的菜色與快速出餐的特色吸引不少上班族，不過有一名網友就發現，便當店很少魚的品項，內行網友就點出一大關鍵。

原PO在PTT以「為啥便當店很少賣魚排啊？」為題發文表示，便當店很少賣魚，幾乎不是排骨就雞腿飯，最近排骨跟雞腿都很貴，讓他好奇老闆為何不多賣魚排？而且店家最常出現就鱈魚、秋刀魚便當等，其他魚種便當根本極少出現，「到底便當店為啥不多賣魚排便當？想吃魚都找不到便當店有賣」。

網友大多都指出魚不好存放的問題，「不好存放啊」、「魚不好處理」、「只能用炸的，容易臭騷（魚腥味）」、「魚容易有味道」、「價錢不固定吧」、「貴、容易壞，不用滷的炸的從中午放到晚上會有味道」、「控肉又油又香，滷一大鍋便宜，懂？」、「肉類稍微有點臭還能靠滷的壓過去，魚臭了就沒用了」、「大部分是看市場需求和老闆，不好處理也有人買成品裹粉炸，整箱魚排退冰再裹粉灑一點調味，基本上還是看老闆心情，也有人買新鮮魚去骨做魚排但只能做限量」。

便當 PTT

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