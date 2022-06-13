便當店的潛規則 內行人指很少賣魚的1大原因
台灣大街小巷都可輕易見到許多便當店，五花八門的菜色與快速出餐的特色吸引不少上班族，不過有一名網友就發現，便當店很少魚的品項，內行網友就點出一大關鍵。
原PO在PTT以「為啥便當店很少賣魚排啊？」為題發文表示，便當店很少賣魚，幾乎不是排骨就雞腿飯，最近排骨跟雞腿都很貴，讓他好奇老闆為何不多賣魚排？而且店家最常出現就鱈魚、秋刀魚便當等，其他魚種便當根本極少出現，「到底便當店為啥不多賣魚排便當？想吃魚都找不到便當店有賣」。
網友大多都指出魚不好存放的問題，「不好存放啊」、「魚不好處理」、「只能用炸的，容易臭騷（魚腥味）」、「魚容易有味道」、「價錢不固定吧」、「貴、容易壞，不用滷的炸的從中午放到晚上會有味道」、「控肉又油又香，滷一大鍋便宜，懂？」、「肉類稍微有點臭還能靠滷的壓過去，魚臭了就沒用了」、「大部分是看市場需求和老闆，不好處理也有人買成品裹粉炸，整箱魚排退冰再裹粉灑一點調味，基本上還是看老闆心情，也有人買新鮮魚去骨做魚排但只能做限量」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言