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便當菜哪道最百搭又不雷？網大推這道：沒人會嫌
不少學生和上班族都仰賴外食，而為了獲得充足的營養，便當就是大家的好選擇，不僅菜色豐富，份量也可以吃飽。日前一名網友在網路上發文，詢問大家覺得便當配什麼菜最百搭，而貼文底下也掀起討論。
一名網友日前在PTT的Gossiping板上以「便當什麼配菜百搭又不容易雷？」為題發文，原PO表示「常常聽到人說便當什麼菜色最爛，例如三色豆、紅紅甜甜的東西之類的」，因此他決定發文詢問，「不如我們來想想便當出現什麼東西，不但百搭又不會被弄到很難吃？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友推薦「高麗菜」，而像是「辣菜脯」、「蒸蛋」、「番茄炒蛋」、「荷包蛋」、「肉燥」、「香腸」、「滷蛋」、「魯豆腐」、「滷白菜」等也有上榜。
另外，也有不少網友表示，「葉菜類跟蛋沒人會嫌」、「蛋類料理也能做的難吃那可以收店了」、「高麗菜最難被雷吧」、「雪裡紅鹹鹹辣辣很下飯」、「個人覺得是螞蟻上樹」。
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