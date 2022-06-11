便當菜哪道最百搭又不雷？網大推這道：沒人會嫌

許多人都說「台灣最美的風景是人」，讚許台灣民眾的熱情好客，也有不少外國旅客因此慕名而來。不過日前一位網友在「Dcard」發文，他認為台灣的街景毫無美感可言，不僅穿插著鐵皮屋、廣告看板，而且還不乾淨整潔，並以「貧民窟」來形容台灣大街上的景緻，直指這與台灣人的美感差有關，引起眾人熱議。

2022-06-10 21:07