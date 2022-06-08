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這家章魚燒店「用轉蛋選淋醬口味」 最大獎有松露海膽超吸睛

聯合新聞網／ 綜合報導
日本某章魚燒店推出「用轉蛋選淋醬口味」。 示意圖／ingimage
日本某章魚燒店推出「用轉蛋選淋醬口味」。 示意圖／ingimage

章魚燒是日本的知名美食，不少觀光客都愛吃，而章魚燒上灑的料更是因人而異，有人喜歡海苔、有人喜歡柴魚、也有人喜歡淋上美乃滋。日本某間章魚燒店推出用轉蛋來決定配料，這類新奇的活動也在網路上掀起討論

臉書粉絲專頁「日本省錢小站」的小編日前發文分享，日本某間章魚燒店突發奇想，推出用轉蛋來決定章魚燒上灑料的活動，共有10種口味，最低獎是淋上普通醬汁，而最大獎是放上松露或是海膽

原PO在貼文最後寫道，「特派員覺得這噱頭不錯耶！以後如果回台灣擺攤賣臭豆腐，或許也能夠如法炮製，讓客人有機會能夠透過轉蛋，來實現在臭豆腐上放海膽的夢想」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「花錢一直扭到芥末也都是會很不爽」、「隱藏特殊獎，臭豆腐放榴槤」、「然後裡面的醬料有巧克力醬、草莓醬，看誰敢轉」、「知道放幾天才會被轉到一次的海膽，還是先不要吧」。

另外，也有不少網友表示，「期待特派員回台各縣市擺攤，我一定常常去消費」、「對於這個桌上型轉蛋機比較有興趣」、「比較期待您在日本賣臭豆腐，到時一定去光臨」、「選去義大利開店，用這招選披薩配料」。

日本 海膽

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