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梁社漢排骨「英文品牌名」曝光 網驚呼：是台語的諧音發音
知名連鎖便當店「梁社漢排骨」相當受到台灣人喜愛，在許多地方都設有分店，而且菜單品項也很豐富。日前一名男網友在臉書發文分享梁社漢排骨的英文名稱，而貼文底下也掀起討論。
一名男網友日前在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，梁社漢排骨的中文字旁邊寫，「LIANG SHE HAN BUY GOOD」，讓原PO驚訝寫道，「排骨，BUY GOOD，原來是懂諧音的店家」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「BUY GOOD唸起來也是排骨的台語發音」、「英文一定是國文老師教的」、「蠻好笑的」、「細節達人哦！買那麼多次都沒注意到」。
除此之外，不少網友也發現自己一直以來都唸錯品牌名稱，「我現在才發現不是梁『杜』漢」、「每次都忍不住，就想唸成梁杜漢」、「我一直以為叫梁杜漢」、「我一直以為是梁ㄉㄨˋ漢」。
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