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台南人氣「古早味蛋糕」進軍日本東京 新店面亮相引網盛讚：能解思鄉胃

聯合新聞網／ 綜合報導
台南排隊名店「名東蛋糕」的日本店鋪正式亮相，將於6月10日開幕。 圖擷自Facebook
台南排隊名店「名東蛋糕」的日本店鋪正式亮相，將於6月10日開幕。 圖擷自Facebook

一出爐便香氣四溢、口感鬆軟綿密的古早味蛋糕，是許多台灣人從小吃到大的懷舊滋味，近日傳出台南一家古早味蛋糕店即將進軍日本，消息曝光也讓許多在日台灣人表示期待。

位在台南國華街附近的排隊名店「名東蛋糕」，日前在臉書粉專宣布將於6月10日進駐東京吉祥寺車站二樓，昨（30）日本店面的照片也正式亮相，他們十分重視在日本的第一家店鋪，不僅派遣台灣總公司的資深師傅駐場，還堅持從台灣直送主要原料，確保日本客人吃到最原真的味道，「保留了許多台南總店的元素，就是希望將最原始的精神給吉祥寺的旅客們，當然也更新了不少東西，盡可能的將總店原封不動的搬到日本」。

吃過的網友們也表示肯定，「很水潤的古早味蛋糕，我喜歡南瓜起士」、「這家台南很強的店」、「怎麼不來台北開店，先跑去日本了嗚嗚」、「台灣之光！」、「歡迎你們來，一解我們海外遊子的思鄉胃」、「已經分享給住在東京的台灣人了」。

名東蛋糕店發跡於2009年，專賣現烤的古早味蛋糕，共推出8種口味，每天只販售其中3種，除了每日必賣的原味外，還有兩種口味可以選擇，而日本吉祥寺店目前會先販售原味、南瓜乳酪、檸檬3種經典口味，待日後經營上軌道才會追加其他選擇。

台南 日本 東京 伴手禮

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