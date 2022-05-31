最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

疫情仍處於高峰期，許多醫院也因此產生醫療人力不足的情況。有網友便在臉書社團《長期照顧服務從業人員工作資源平台》貼出一則亞東醫院「專責病房」看護人員的招募啟事，時薪高達625元，且限定「確診過」的康復者應徵。由於特殊資格限定且時薪高，也引起高度關注，馬上便額滿。

該則公告中表示「需要招募勇敢的您，一起加入我們專責病房的照顧」，報名資格為65歲以下，曾確診過並已解隔、打完三劑疫苗者，不需要有醫護背景。薪水為12小時7500元、8小時5000元。工作內容則是照顧確診病人生活起居，包括餵食、翻身、換尿布等等。

由於待遇不錯，許多網友紛紛打電話去詢問，都得到已經額滿的訊息。也有許多網友表示「很想去」，但就差「確診解隔」這條件不符合。網友也解釋為何一定要找確診者，除了康復過會有免疫力外，最主要的原因是醫院需要持續性的人力，一旦三個月內確診過，不會被認定再度確診，也不用因此被隔離，能夠確保看護機制的持續運作，也沒有「因公確診」的責任，能有效填補醫院的人力空缺。