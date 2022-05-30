義美小泡芙獨特吃法 內行狂喊：是精華

台灣有許多種類的零食，其中義美小泡芙為不少人童年的回憶，有許多大人也喜歡，有一名網友就分享她吃小泡芙都會用手指把留在包裝盒上的醬挖起來吃掉，這引起不少人也跟著喊，「當然，那是精華！買小泡芙的意義就是那坨」。

原PO在Dcard上以「義美小泡芙吃法」為題表示她確診隔離到很無聊，想要問一些無聊的問題，「大家都會用手指把那坨醬挖起來吃嗎？」

網友紛紛留言，「當然，那是精華！買小泡芙的意義就是那坨」、「當然要挖，那個叫做精華」、「吃到最後一顆的時候把醬ㄍㄡˊ起來吃」、「我吃小泡芙都用吸的，底部的醬都用舌頭弄起來吃，懶得洗手索性把上面的行為練到極致了XD」、「我會冰冷凍吃」、「每次都超期待這包ㄍㄡˊ在底部的醬很多！」、「當然會，舔爆」。