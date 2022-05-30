義美小泡芙獨特吃法 內行狂喊：是精華
台灣有許多種類的零食，其中義美小泡芙為不少人童年的回憶，有許多大人也喜歡，有一名網友就分享她吃小泡芙都會用手指把留在包裝盒上的醬挖起來吃掉，這引起不少人也跟著喊，「當然，那是精華！買小泡芙的意義就是那坨」。
原PO在Dcard上以「義美小泡芙吃法」為題表示她確診隔離到很無聊，想要問一些無聊的問題，「大家都會用手指把那坨醬挖起來吃嗎？」
網友紛紛留言，「當然，那是精華！買小泡芙的意義就是那坨」、「當然要挖，那個叫做精華」、「吃到最後一顆的時候把醬ㄍㄡˊ起來吃」、「我吃小泡芙都用吸的，底部的醬都用舌頭弄起來吃，懶得洗手索性把上面的行為練到極致了XD」、「我會冰冷凍吃」、「每次都超期待這包ㄍㄡˊ在底部的醬很多！」、「當然會，舔爆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言