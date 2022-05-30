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網購面膜「尺寸異常」 退貨照曝光網友瞬間笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾表示網購買到「迷你版」面膜，於是決定退貨。示意圖／ingimage
一位民眾表示網購買到「迷你版」面膜，於是決定退貨。示意圖／ingimage

網路購物經常會遇到實品與照片不符的情形，一位女網友在拆封包裹時就發現，買到「尺寸異常」的面膜，敷在臉上連一個額頭都貼不滿，讓她決定退貨，並把照片po到網上，圖片曝光引發網友一陣爆笑。

一名女子日前在網上購買面膜，一打開才發現面膜尺寸似乎不太對，原本應該覆蓋全臉的面膜，卻僅有一個拳頭大小，她果斷決定退貨，過程中店家要求出示退貨原因的照片，該名女子直接把面膜貼在額頭上，凸顯出面膜佔全臉的比例連額頭大小都不到，並將照片分享到「爆廢公社」。

該名女子po出退貨的照片，引發網友爆笑。圖擷自Facebook
該名女子po出退貨的照片，引發網友爆笑。圖擷自Facebook

許多網友看到圖片瞬間爆笑，「真的太幽默了，笑死」、「好像什麼守護靈」、「客服：那是你臉太大了吧！」、「這是抬頭紋膜好不好」、「買到嬰兒版了」。

有網友指出這種迷你面膜很像寵物用的，「應該是寵物的面膜喔！」、「這是貓用面膜」，也有人認為應該是試用品，「這不是拿來試用看會不會過敏用的試用包嗎？」、「我曾經在美容展也拿到這種試用品」、「我之前也拿過一片這種小面膜試用包，一開始不知道也想說怎那麼小」。

面膜 網購 網路購物

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