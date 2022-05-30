便當+飲料+整顆哈密瓜「只要99元」 網秀實拍圖：霸氣又浮誇

隨著物價不斷飆漲，外食族的負擔日益加重，而套餐的方式更是不少人的好選擇。台中一家飲料店推出「幸福99元套餐」，包含一個便當、一杯飲料，以及一份水果，貼文一出後引發搶購，不少民眾也在留言處分享用餐體驗。

「水母手沖茶飲」在臉書粉絲專頁發文分享，文中寫道「今天懶的切，那就一份餐點配一顆哈密瓜吧！Ps.當然還有附上我們的手沖茶」。從照片中可以看見，數顆哈密瓜擺在紙箱內，而老闆蹲在地上細心擦拭哈密瓜，而且每顆都長得相當漂亮。

在留言處有網友分享餐點實拍照，可以看見便當菜色十分豐富，有肉、有菜、有飯，而且顏色似乎也有特別搭配，看起來色香味俱全；一旁的飲料看起來相當冰涼，夏天配上正餐一起吃很開胃；而主角哈密瓜還用水果保護套包著，宛如百貨公司超市賣的，飯後吃下一顆，不僅飽足感大增，營養也提升，而且這樣真的只要99元。

另外，老闆也發文解釋，「水果都是去南部產地批回來，其實根本沒有賺錢，而自己其實只是懷念小時候媽媽準備的便當（小時候媽媽每天幫我準備的便當就是：豐盛的便當+1顆蘋果+1罐黑松沙士+77乳加巧克力），現在才知道什麼是幸福的感覺，而可以維持多久，就做到做不動時」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「霸氣又浮誇的老闆」、「老闆還細心擦拭水果！謝謝你的佛心餐點，超狂」、「今天的餐點來勢洶洶，配上好喝的茶，太幸福了」、「佛系老闆」、「太用心了」。

另外，也有不少網友在留言處哀嚎，「太難訂購了，下週都額滿」、「老闆，可以外送越南三份嗎？」、「老闆自取也有水果嗎？」、「請問如何訂餐？」、「訂購太難了，希望也能開放現場排隊」。