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豆乾怎麼滷才好吃？ 只要多1簡單步驟超入味又爆汁

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友建議滷豆乾前先將豆乾放進冷凍庫冰一整夜，因為冷凍過的豆乾口感不會變且比較會吸附滷汁。示意圖／ingimage
一名網友建議滷豆乾前先將豆乾放進冷凍庫冰一整夜，因為冷凍過的豆乾口感不會變且比較會吸附滷汁。示意圖／ingimage

台灣的小吃店中常會出現許多小菜任由客人挑選，而其中滷豆乾的出場率非常高，有一名網友就大方公開她滷豆乾的密技，關鍵在於「冷凍」。

原PO在「廚藝公社」發文公開她製作滷豆乾的過程，首先將一斤大概約12到13片的豆乾洗淨，放進冷凍庫冰一整夜，因為冷凍過的豆乾口感不會變且比較會吸附滷汁，等冷凍豆乾退冰後再滷。

滷汁的部分是一匙醬油、兩大匙素蠔油或醬油膏、兩大匙米酒、一匙糖，最後加水，調整鹹淡要淹過豆乾，用冷水泡發數朵乾香菇後，再連香菇水一起加進滷汁裡，拍碎蒜頭數瓣、兩至三根辣椒、數支蔥段、胡椒粉，依照個人洗好也可加入一些五香粉或八角。

最後取一小型電鍋將冷凍豆乾和滷汁一同放入鍋中，滷汁記得要蓋過豆乾，在電鍋外鍋加入1.5個量米杯水，蒸到電鍋開關跳起即可切盤撒上蔥花和香油食用。原PO也說，「這一鍋我等滷汁冷卻後，整鍋放進冰箱冷藏一天一夜再拿出來吃，真的很入味會爆汁」，她也建議「整片食用勿切薄片比較有口感」。

網友紛紛留言，「我發現有多少東西只要冷凍、過冰水後，煮起來真的味道口感都升級！」、「又學到一招，感謝！」、「我做過喔！重點一餐就吃光了」、「好美味也簡單，感謝分享」、「顏色太漂亮」。

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