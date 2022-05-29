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女無法接受友人看電影沒心得 網反擊：妳是老師嗎？
許多好朋友都喜歡一起看電影、參觀展覽、吃美食，結束後還能分享各自心得，進行交換想法的討論。一名女網友發文表示，自己曾經遇過說不出心得的人，或是只能簡短分析好或不好，讓她感到相當錯愕，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。
一名女網友近日在Dcard以「會討厭說不出心得的人嗎？」為題發文。原PO表示，當自己每次認識新朋友，都會跟他們去看電影、參觀展覽、吃美食等等，不過若遇到事後說不出心得的人，都會令她相當錯愕。
而原PO接著表示，曾有朋友看電影只有說好看或不好看，吃美食時就說好吃或不好吃，若進一步詢問他們是哪裡好看、哪裡好吃、喜歡哪裡，他們都說不出口。在貼文的最後，原PO無奈表示，「就覺得好沒交流的感覺，之後就不想跟這個人出去了」。
貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「大部分人只是想放鬆，沒有想太多」、「可能他們一時被問也不知道怎麼回答」、「有些人都有自己習慣的表達方式，用舒服的方式相處最重要」、「其實我覺得現在的人越來越不懂得怎麼用語言或文字表達自己的感受」。
另外，也有不少網友抨擊原PO想法，「很討厭每件事都在問心得的人，妳老師嗎？每個活動都要交心得作業」、「跟妳當朋友好累」、「吃美食、看電影是放鬆吧，心得？以為是團體作業喔？妳的朋友跟妳出去還挺累的」、「有夠煩，我也不會想跟要逼我說心得的人出去」。
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