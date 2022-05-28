快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女揭露「沒確診者其實很可憐」 網哀號：職代到要發瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為沒確診者很可憐，因為要承擔很多工作。 示意圖／ingimage
原PO認為沒確診者很可憐，因為要承擔很多工作。 示意圖／ingimage

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數飆破萬例，公司行號難免會出現確診案，導致職務上出現調整。一名女網友發文表示，自己的公司同事幾乎都確診了，導致沒有確診的人要承擔所有的工作，讓她無奈苦嘆，「沒確診的人其實也蠻可憐的」。

一名女網友近日在Dcard以「沒確診的人其實也蠻可憐的」為題發文。原PO表示，隨著疫情持續延燒，自己的公司同事幾乎都確診了，而且一個人傳一個人，每天都爆出一個確診的。原PO接著無奈表示，她認為剩下沒確診的人其實蠻可憐的，因為所有的工作和事情，都變成那位沒確診者的責任，「我現在就是那個沒確診的人，好累」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我也是，工作超多的」、「我男友公司就是身邊的同事確診，結果工作量翻倍」、「我也是累的跟狗一樣」、「我媽也是，身邊的同事確診，工作都丟給她」、「我前面同事跟她小孩前後確診，請假近一個月，我工作量直接爆增」、「真的⋯已經職代到發瘋了」。

另外，也有不少公司的處理方式獲得正面回應，「我們公司第一個確診，直接全公司放假四天」、「那我還蠻幸運的，辦公室一半人確診但幾乎都是輕症，確診同事也是每天在家上班加開會，除非真的不舒服才會請病假」。

新冠肺炎 疫情 Dcard

延伸閱讀

他怨臉太大戴口罩很痛想「同一個戴1週」 網急勸：好髒

確診者康復後返工被歧視 同事每2分鐘拿酒精狂噴他

學生遠距教學變家庭旅遊 教師嘆自己像「客服」服務一堆奧客

戳不到底！快篩棉棒太短卡鼻子裡急求救 卻因這狀況滑出來

相關新聞

女揭露「沒確診者其實很可憐」 網哀號：職代到要發瘋

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數飆破萬例，公司行號難免會出現確診案，導致職務上出現調整。一名女網友發文表示，自己的公司同事幾乎都確診了，導致沒有確診的人要承擔所有的工作，讓她無奈苦嘆，「沒確診的人其實也蠻可憐的」。

他問「粽子不能加什麼」 網友點名這兩項食材稱「內餡地雷」

一年一度的端午節即將到來，許多人會應景吃肉粽，不過通常市售的肉粽口味較為固定，所以部分家庭習慣自己包肉粽，不但掌握食物品質，也可以客製化包入自己喜歡的食材。日前一名網友在「PTT Web」發文詢問眾人：「粽子裡面一定不能放什麼？」，引來許多網友分享各自的「粽子雷點」。

資深主管打字愛加「這符號」 網超有感：很多中老年打字都這樣

近年不少公司行號都習慣用通訊軟體來進行溝通，但每個人的打字習慣都不同，且文字表達又相對沒有溫度，導致很多時候會不清楚對方的態度和心情。日前一名男網友發文表示，自己的主管在打字後面會習慣加上「⋯」，讓他認為給人一種欲言又止的感覺，因此發文詢問網友，而貼文底下也掀起討論。

和男友的姓氏諧音像「陣亡」 她憂心婚宴現場不吉利

日前一名女網友在「Dcard」帶起有關「情侶姓氏組合」的討論風潮，她表示因為和男友感情和睦，不免想到未來要朝結婚邁進，但她突然意識到新郎和新娘的姓氏需要合起來放在婚禮現場，如：「XX府」，而她和男友的姓氏組合唸起來不太吉利，讓她有些介意，故上網詢問眾人看法，引起一波討論。

他怨臉太大戴口罩很痛想「同一個戴1週」 網急勸：好髒

新冠肺炎疫情已經在台灣蔓延超過兩年，大眾也漸漸習慣出門就得戴口罩的日常，即便又悶又熱、無法大口呼吸，還是為了保護自身健康委曲求全。日前一名網友在「Dcard」發文，表示自己因為臉比較大，所以價格親民的市售口罩戴久了會不舒服，為此他突發奇想，打算買一個價格偏貴、空間較大的魚嘴式口罩戴一整個星期，引起眾人熱議。

他曝肯德基新品「口感非蛋撻」 網結論：原味才是不敗經典

速食連鎖品牌肯德基日前推出全新甜點「莓果奶酥撻」，由葡式蛋撻外殼配上內餡滿滿的香草卡士達醬，上頭鋪滿酸甜的蔓越莓果粒和酥脆顆粒奶酥，吸睛的賣相和獨特的食材搭配，吸引眾多饕客瘋搶嘗鮮。不過一名網友在「Dcard」發文分享他的食後心得，認為創新搭配的蔓越莓、奶酥跟蛋撻並不相配，直呼還是原味蛋撻才是經典，意外引起眾多網友分享心得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。