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女揭露「沒確診者其實很可憐」 網哀號：職代到要發瘋
國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數飆破萬例，公司行號難免會出現確診案，導致職務上出現調整。一名女網友發文表示，自己的公司同事幾乎都確診了，導致沒有確診的人要承擔所有的工作，讓她無奈苦嘆，「沒確診的人其實也蠻可憐的」。
一名女網友近日在Dcard以「沒確診的人其實也蠻可憐的」為題發文。原PO表示，隨著疫情持續延燒，自己的公司同事幾乎都確診了，而且一個人傳一個人，每天都爆出一個確診的。原PO接著無奈表示，她認為剩下沒確診的人其實蠻可憐的，因為所有的工作和事情，都變成那位沒確診者的責任，「我現在就是那個沒確診的人，好累」。
貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「我也是，工作超多的」、「我男友公司就是身邊的同事確診，結果工作量翻倍」、「我也是累的跟狗一樣」、「我媽也是，身邊的同事確診，工作都丟給她」、「我前面同事跟她小孩前後確診，請假近一個月，我工作量直接爆增」、「真的⋯已經職代到發瘋了」。
另外，也有不少公司的處理方式獲得正面回應，「我們公司第一個確診，直接全公司放假四天」、「那我還蠻幸運的，辦公室一半人確診但幾乎都是輕症，確診同事也是每天在家上班加開會，除非真的不舒服才會請病假」。
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