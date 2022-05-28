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他問「粽子不能加什麼」 網友點名這兩項食材稱「內餡地雷」

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節在即，每個人喜歡的粽子內餡不盡相同，原PO發起「粽子雷點」討論，引來眾人點名各自討厭的食材。圖為示意圖/Ingimage
端午節在即，每個人喜歡的粽子內餡不盡相同，原PO發起「粽子雷點」討論，引來眾人點名各自討厭的食材。圖為示意圖/Ingimage

一年一度的端午節即將到來，許多人會應景吃肉粽，不過通常市售的肉粽口味較為固定，所以部分家庭習慣自己包肉粽，不但掌握食物品質，也可以客製化包入自己喜歡的食材。日前一名網友在「PTT Web」發文詢問眾人：「粽子裡面一定不能放什麼？」，引來許多網友分享各自的「粽子雷點」。

原PO率先表態，他最討厭粽子裡面有包「蝦米」，因為蝦米一粒一粒刺刺的口感讓她覺得很不舒服，再加上他還對蝦米過敏，所以非常不能接受內含蝦米的粽子，「只要看到有人在粽子裡放蝦米，我都直接開戰」，為此他也上網詢問眾人，是否也有不喜歡的粽子內餡。

許多網友紛紛點名，「芋頭」、「油飯」，其中以「蛋黃」、「花生」呼聲最高，「蛋黃，吃到直接吐出來」、「所有蛋黃餡的都噁」，也有人表示「菜脯、紅蔥頭，嘔嘔嘔」、「只吃純花生粽，有花生以外的配料拒吃」、「水份多的食材」、「栗子跟蓮子，沒入味的東西到底包來幹嘛」、「栗子、太肥的肉、醬油跟白胡椒也可以不要」、「蝦米萬萬不能放」。

粽子 端午節 PTT

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