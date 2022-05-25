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她生理期護墊意外落地 暖心男「這舉動」避免尷尬超貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO回座位後發現有張紙條和護墊一起放在桌上。圖擷自Dcard
原PO回座位後發現有張紙條和護墊一起放在桌上。圖擷自Dcard

女生生理期時總是特別不方便，若是沒算好經期，更可能在外出時經歷不慎外露的窘境。日前一名女大生在「Dcard發文表示，她某次去圖書館讀書時突然月經來，幸好她有墊護墊，因此立刻去廁所處理，沒想到返回座位時竟然發現一片護墊和一張來自一位男同學的溫暖字條，讓眾人看了直呼「太貼心」。

原PO提到，她上星期窩在圖書館時，月經突然來，「但還好我有墊護墊，所以沒有釀成血災，女生應該都很懂外漏的麻煩」，但就在她上完廁所回座位時，突然發現桌上多了一片護墊，而且正是原PO使用的牌子和款式，「心裡os奇怪了，剛才我從包包拿護墊出來就直接去廁所了，怎麼會自己跑出一片在桌上？該不會是被人跟蹤吧！」

仔細一看，原PO發現護墊底下有貼一張便利貼，寫道：「妳剛剛離開的時候，包包掉出這個，想說我男生怕妳不好意思，就沒有追上去了」。原PO看完後大讚這位男同學超暖心，「如果是男生撿到，當面還給我，還真的有點尷尬，真的太謝謝他了！這麼細心的暖男要去哪裡找啊？」

許多網友紛紛表示，「有夠貼心，已暈」、「這種通常都有女友了」、「紙條應該要附上IG才對啊」、「不如貼上便條紙拿給妳，外人也看不出來是什麼」、「等哪天老了，成人紙尿褲掉出來，遇到那個幫你撿的才是真命天子吧」、「明天開始各地區圖書館清潔員一臉懵逼…奇怪，怎麼今天掃到一堆沒用過的衛生棉」、「原來我缺的不是男友，是一塊好運護墊」。

Dcard 圖書館 女生 生理期

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