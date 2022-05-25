八方雲集本體是它？ 網狂推：吃過一次就不點水餃、鍋貼了

台灣連鎖店餐廳八方雲集不僅販賣水餃與鍋貼，其中麵類也廣被大眾稱讚，有一名網友就分享她的口袋名單「古早味乾麵」，許多網友看了也紛紛推薦另一樣神品，「吃過一次後就不點鍋貼跟水餃了」。

原PO在Dcard上以「八方雲集的超好吃平價麵」為題分享，許多人吃鍋貼的第一選擇大多都是八方雲集，但她發現許多八方雲集分店也有麵食的選擇，而且好幾款都很好吃，她最常吃也最喜歡的就是古早味乾麵，「它的調料是用油蔥和醬油調製的，加上Q彈有嚼勁的麵條，上頭還放上不少燙豆芽和蔥花，簡簡單單卻美味到不行啊」，而且一碗才39元，份量也超足夠，「是像我這樣的窮學生不知道要吃時的首選」。

網友紛紛留言，「這個我也超喜歡吃！而且粗麵條真的很加分，每次必點韓式辣味鍋貼*5+古早味乾麵+蕈菇湯，飯桶是我」、「八方的古早味乾麵是神」、「我也喜歡吃這個！我都吃古早味乾麵配三顆辣味鍋貼」、「超愛這個，我家附近是細麵，有次很晚買說沒細麵幫我改粗麵，口感也很讚」、「古早味乾麵我都吃不飽，最喜歡酸辣湯麵！真的超好吃！我們學餐的八方是粗麵超讚」、「這個要加爆烏醋，超好吃」。

此外，也有不少網友推薦八方雲集的紹辣乾麵，「紹辣乾麵好吃！可惜不能加麵」、「紹辣乾麵是神」、「紹辣真的超好吃，第一名」、「八方必點（紹辣乾麵）！吃過一次後就不點鍋貼跟水餃了」、「我覺得八方只有紹辣乾麵能吃」、「我也超愛紹辣，但是不知道是不是太油每吃必拉！」、「超愛紹辣乾麵，我心中乾麵的第一名！」