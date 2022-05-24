快訊

立法院99票同意 李鴻鈞出任監察院副院長

台中知名早餐店女老闆確診居隔竟在場 兒子出面曝原因

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

虎航開賣798元日韓機票 網見一細節嗨翻：出國穩了！

聯合新聞網／ 綜合報導
出國示意圖，圖為日本京急線月台告示板。 圖／pakutaso
出國示意圖，圖為日本京急線月台告示板。 圖／pakutaso

台灣人因新冠疫情「禁足」已逾2年，昨（23日）台灣虎航突宣布為慶祝脫離798天無法自由旅遊飛行的日子，推出飛日韓泰單程未稅798元的機票，讓久未出國的民眾一陣激動，而網友細品虎航此次促銷後，更狂喜猜測：「7月1日後要有新政策了？」

全球疫情趨緩，各國陸續鬆綁邊境管制，我國也傳出下半年開放邊境的呼聲，全民想念的國外旅行疑似即將到來。台灣虎航23日宣布祭出好久不見的超低優惠價，單程未稅僅798元起便可飛日本南韓、泰國，25日上午10時開始24小時限時搶購，讓網友興奮狂呼「隔了快三年 終於又可以搶機票了」、「今年終於可以去了」、「好懷念搶促銷的日子」、「我都忘了如何訂票了」、「護照過期了 」。

台灣虎航這波搶先促銷，開放航點除之前商務客較多的東京、大阪外，還有過去旅遊熱門的岡山、福岡、沖繩等地，多點開花讓網友敏銳地嗅到自由的氣息，紛紛猜測「要開國了？」、「7/1後是不是有新政策了」、「這是要跟他賭年底到底會不會開放嗎」、「目前看起來8-9月回國免隔離的機會很大，才會推促銷方案」、「出國穩了！大家想想虎航大股東是誰？虎航大股東的大股東又是誰？」、「目前已經有業界消息在傳了……對等開放三針免隔離，6月日本應該是先開團客，8~9月開自由行」。

不過也有人警告別太樂觀，「現階段日本可能暫時不敢開給台灣免隔離吧」、「無法打疫苗（ex小小孩）建議還是等等，這風險玩不起的。就算家長自己出國回來也是有風險傳染給小孩或是家裡無法打疫苗長輩，不要自己想去爽害慘全家」。

日本自5月下旬開放美、澳、泰、新加坡4國小型觀光旅行團，行程景點需經核准且全程由導遊陪同，旅客須接種完3劑疫苗。據日媒報導，6月1日起預計提高入境人數限制至2萬人，且針對來自陽性率最低的國家或地區人士可不需入境篩檢與隔離，具體名單下周公布。

台灣虎航 日本 自由行 邊境管制 南韓

延伸閱讀

日圓狂跌他搶買 486先生花6000萬台幣豪砸掀熱議

瑞典人來台見「這1點」無法接受！ 網炸鍋：不懂入境隨俗嗎

鰻魚丼飯一吃竟見「螺絲」 網喊：一定是螺絲鬆了

日本鬆綁邊境管制 單日入境上限調高至2萬人

相關新聞

虎航開賣798元日韓機票 網見一細節嗨翻：出國穩了！

台灣人因新冠疫情「禁足」已逾2年，昨（23日）台灣虎航突宣布為慶祝脫離798天無法自由旅遊飛行的日子，推出飛日韓泰單程未稅798元的機票，讓久未出國的民眾一陣激動，而網友細品虎航此次促銷後，更狂喜猜測：「7月1日後要有新政策了？」

除了雞排連「這超普遍食材」也漲50％ 民眾喊：吃不下去

最近因為原物料與貨運成本增加而導致許多商品也跟著漲價，有一名網友就表示，最近一片雞排都可以賣到90元台幣了，不少網友也留言，蛋價也很誇張，「加蛋從+10變成+15，看起來5元好像還好，但其實是漲了50%」。

貴族世家「這兩樣」超浮誇 網指本體非牛排：台東店還有烤鴨

台灣有許多牛排店，有些餐廳還會設置自助吧，有一名網友就表示貴族世家牛排館的主體根本是自助吧與水果，種類多元且不用怕被其他人搶光，因為店員會不斷地補菜，此外也有網友狂喊「貴族只服台東的！」

93歲高齡嬤確診卻隱瞞家人 背後原因有洋蔥

按照指揮中心規定，80歲以上長者若確診能收治於醫院，但一名高齡93的阿嬤在確診後卻選擇隱瞞家人，自行在家默默康復，背後原因曝光後，網友們紛紛稱讚阿嬤「揪甘心（讓人感到非常溫暖貼心）」。

Cama同為平價咖啡為何贏不了路易莎？ 內行點這三項：輸很多

台灣有許多咖啡廳，其中以平價且環境舒適聞名的路易莎受到大眾接受也廣開分店，然而有一位網友就點出另一家同為平價的咖啡店Cama，味道也不差但人潮卻大大不如路易莎。過來人指出Cama有三點輸了一大截。

他「住信義區」卻遭女網友已讀不回 慘況引網爆笑：不要這麼老實

信義區是台北的黃金地段，101大樓、世貿中心和台北市政府皆位於此，因此住在信義區通常會與財力雄厚畫上等號，不過近日一名男子在網上哭訴，他告知女性網友自己住在信義區後，卻被對方臨時爽約和已讀不回。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。