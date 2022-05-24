虎航開賣798元日韓機票 網見一細節嗨翻：出國穩了！

台灣人因新冠疫情「禁足」已逾2年，昨（23日）台灣虎航突宣布為慶祝脫離798天無法自由旅遊飛行的日子，推出飛日韓泰單程未稅798元的機票，讓久未出國的民眾一陣激動，而網友細品虎航此次促銷後，更狂喜猜測：「7月1日後要有新政策了？」

全球疫情趨緩，各國陸續鬆綁邊境管制，我國也傳出下半年開放邊境的呼聲，全民想念的國外旅行疑似即將到來。台灣虎航23日宣布祭出好久不見的超低優惠價，單程未稅僅798元起便可飛日本、南韓、泰國，25日上午10時開始24小時限時搶購，讓網友興奮狂呼「隔了快三年 終於又可以搶機票了」、「今年終於可以去了」、「好懷念搶促銷的日子」、「我都忘了如何訂票了」、「護照過期了 」。

台灣虎航這波搶先促銷，開放航點除之前商務客較多的東京、大阪外，還有過去旅遊熱門的岡山、福岡、沖繩等地，多點開花讓網友敏銳地嗅到自由的氣息，紛紛猜測「要開國了？」、「7/1後是不是有新政策了」、「這是要跟他賭年底到底會不會開放嗎」、「目前看起來8-9月回國免隔離的機會很大，才會推促銷方案」、「出國穩了！大家想想虎航大股東是誰？虎航大股東的大股東又是誰？」、「目前已經有業界消息在傳了……對等開放三針免隔離，6月日本應該是先開團客，8~9月開自由行」。

不過也有人警告別太樂觀，「現階段日本可能暫時不敢開給台灣免隔離吧」、「無法打疫苗（ex小小孩）建議還是等等，這風險玩不起的。就算家長自己出國回來也是有風險傳染給小孩或是家裡無法打疫苗長輩，不要自己想去爽害慘全家」。

日本自5月下旬開放美、澳、泰、新加坡4國小型觀光旅行團，行程景點需經核准且全程由導遊陪同，旅客須接種完3劑疫苗。據日媒報導，6月1日起預計提高入境人數限制至2萬人，且針對來自陽性率最低的國家或地區人士可不需入境篩檢與隔離，具體名單下周公布。