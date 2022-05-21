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因顧慮沒邀又怕傷對方 網憂隱藏病毒：該和確診康復者吃飯嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
本土疫情延燒，許多民眾都避免聚會活動。 示意圖／ingimage
本土疫情延燒，許多民眾都避免聚會活動。 示意圖／ingimage

國內新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診數連日飆破萬例，許多人身邊的親朋好友都不幸染疫。一名網友發文表示，自己的朋友曾經確診過，顧慮可能還有隱藏病毒存在，造成用餐期間的染疫風險。

日前一名網友在臉書「匿名公社」發出貼文，原PO表示，朋友的夫妻在半個月前確診，雖然快篩已呈現陰性，但心裡還是覺得怪怪的。另外，原PO提到，因為朋友生日聚會，確診夫妻也是共同好友，擔心若沒一起邀請，是否會不恰當。

除此之外，原PO強調自己沒有獵巫心態，也不想造成曾確診夫妻的心理傷害，不過基於染疫風險，仍然會擔心隱藏病毒的存在。在貼文最後，原PO詢問網友，「如果是你們，會跟曾經確診的朋友一起吃飯嗎？」

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「看你自己吧！是我的話，我是沒有差，因為政府都說要共存了」、「曾經確診過，代表已經康復了，所以要顧忌哪一點而不邀請？」、「這時期我跟誰都不聚餐，難道你就不擔心一起聚餐的陰轉陽？或是你自己就是偽陰呢？」、「會在意的話就不要去，不管有沒有確診過，本來就不該同場合吃飯」。

另外，也有曾經確診過的民眾提供自身想法，「我是確診夫妻，我會自己先說不去欸！也怕害到人，也怕別人的異樣眼光，這樣才有自知之明吧！我沒去大家可以更安心的歡樂，一次沒去而已」。

聚會 新冠肺炎 疫情

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