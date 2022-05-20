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3D影片設錯出bug 意外成了社會縮影「天國與地獄的電梯」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在製作3D影片時設定錯誤，卻意外了反映出社會上激烈的生存競爭。圖擷取自twitter
日本網友在製作3D影片時設定錯誤，卻意外了反映出社會上激烈的生存競爭。圖擷取自twitter

每個人的命運不同，並不是所有人出來社會闖蕩，最終都能夠飛黃騰達，甚至失敗者的數量，遠比成功人士來得多太多。最近一位日本網友，意外在製作3D影片的時候，出現了這樣的感慨。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「RigelWired」最近分享一段3D動畫影片，畫面中有一群人正在搭乘手扶梯上樓，不過抵達樓層之後，有少部分的人仍維持電扶梯的慣性往上，卻也有人在樓層中前進沒多久，馬上就摔落到前方的空隙處，形成強烈的對比。

網友RigelWired本身是一位開發遊戲、動畫的工程師，他說明自己是準備要做一段搭乘電梯的動畫時，不小心設錯了數據，讓踩上8倍數階梯的人就會飛起來，才會造成影片出現失誤。不過裡頭大部分的人最終都會墜落，只有少數人能夠不斷向上爬，讓他感覺到「就像是社會的縮影」一樣。

網友們也紛紛表示有同感「激烈的生存競爭」、「有幾個上了天國」、「不是每個人都能進到天堂」、「判定天國和地獄的電梯」、「4個人之中有3個會掉下去啊」、「我被丟到了不想去的部門，這段影片稍微讓我有精神了點」、「看了很感慨的作品」、「上電梯能看到的只有無情，不管是飛上天的還是墜落的」。

日本 動畫

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