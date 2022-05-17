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牙齒抽完神經一定要做牙套？他哭窮遭網警告：以後花更多

聯合新聞網 / 綜合報導
看牙示意圖。 圖／PIXABAY
看牙示意圖。 圖／PIXABAY

牙齒不僅是一個人的門面，一旦沒照顧好，痛起來也很要命，此外，若是蛀牙太嚴重需要做牙套或植牙，更是所費不貲。有民眾日前看牙時做了根管治療，牙醫建議做牙套以免未來花更多，但一顆牙套2、3萬的價格對他來說負擔不小，猶豫詢問「抽神經的牙齒一定要做牙套嗎？」，遭網友警告「以後花更多」。

原PO在批踢踢發文表示，他近日看牙時，有顆牙齒被抽了神經，牙醫在過程中強烈建議這顆牙要做牙套，因為抽了神經的牙齒很脆弱，未來若因沒有保護而碎裂，可能就要「一次做3顆牙」。但後續才知製作牙套需花2、3萬，金額對原PO來說負擔不小，讓他頗為猶豫，因為自己只是希望牙上不要有洞就好，「不做牙套不行嗎？」

圖／截自批踢踢
圖／截自批踢踢

不少有經驗的網友立刻警告他「不做等碎裂，植牙更貴」、「根管後牙齒沒活性，用久了一定裂」、「容易裂開，到時候要植牙更貴」、「沒牙套那顆牙齒沒多久就碎了」、「牙套比植牙便宜很多」、「牙根斷了就不能做1顆了，只能植牙或3顆」、「牙套最便宜7500，植牙十倍以上」、「我正在植牙，一顆6-8萬起跳」。

但也有人認為不做牙套也沒關係，「不一定，我十幾年沒做，目前沒事」、「我超過20年依然沒事，也被牙醫建議過」、「一顆抽快三十年了沒做牙套，另一顆抽快十年也沒做牙套都還好好的」、「有個兩全其美的辦法是，不要吃太硬的」、「你不要吃硬的、認真刷牙，不太會壞」。

許芳瑜醫師表示，根管治療後牙齒失去牙髓供應養分和水分，會變得很脆弱，所以建議裝上牙套及柱心（視狀況裝）來保護牙齒結構，而一般根管治療後醫師會使用「臨時牙套」，因為堅硬度不高又使用暫時性的黏著材料，導致咬太硬的會破、吃太黏容易掉，不建議戴超過半年都不回診。

牙齒 牙醫 蛀牙

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