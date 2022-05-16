鄉民挖出Google地圖相似度超高「蕃薯島」 網驚：平行台灣？
近日網上瘋傳一張Google Maps截圖，只見圖中一座與台灣「蕃薯島」形狀極度相似的小島，讓許多網友看了忍不住驚呼「是平行台灣嗎？」
原來，圖中這座島嶼名為「普羅文斯島」（Province Island），屬美加邊境「門弗雷梅戈格湖」（Lake Memphremagog）中的最大島嶼，由兩國共同管理；其緯度位於「45°00'31.0"N 72°13'56.0"W」。
其外觀與台灣島相似度極高，和台灣一樣都是直立式蕃薯外型，最南端也巧合地有像恆春半島延伸出一角。另根據維基百科介紹，這座小島多被植披覆蓋，少有人為建築，目前屬私人所有。
不過，早在2014年就曾有網友發現，因其與台灣驚人相似的外觀，在網上被封為「平行台灣」，近日又被網友挖出，再度引發熱議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言