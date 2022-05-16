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鄉民挖出Google地圖相似度超高「蕃薯島」 網驚：平行台灣？

聯合新聞網 / 綜合報導
左為美加邊界的「普羅文斯島」（Province Island）；右為台灣本島。 圖擷自Google Maps
左為美加邊界的「普羅文斯島」（Province Island）；右為台灣本島。 圖擷自Google Maps

近日網上瘋傳一張Google Maps截圖，只見圖中一座與台灣「蕃薯島」形狀極度相似的小島，讓許多網友看了忍不住驚呼「是平行台灣嗎？」

原來，圖中這座島嶼名為「普羅文斯島」（Province Island），屬美加邊境「門弗雷梅戈格湖」（Lake Memphremagog）中的最大島嶼，由兩國共同管理；其緯度位於「45°00'31.0"N 72°13'56.0"W」。

其外觀與台灣島相似度極高，和台灣一樣都是直立式蕃薯外型，最南端也巧合地有像恆春半島延伸出一角。另根據維基百科介紹，這座小島多被植披覆蓋，少有人為建築，目前屬私人所有。

不過，早在2014年就曾有網友發現，因其與台灣驚人相似的外觀，在網上被封為「平行台灣」，近日又被網友挖出，再度引發熱議。

台灣 Google Maps

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