快訊

「勞工快篩才能上班」費用誰出？ 勞動部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她推這對為「最佳卡通CP」 網一致認同：想嫁這種老公

聯合新聞網 / 綜合報導
《蠟筆小新》中的廣志與美冴。圖擷自Dcard
《蠟筆小新》中的廣志與美冴。圖擷自Dcard

一名女網友在「Dcard」發起「最嚮往的卡通夫妻」討論，列舉《蠟筆小新》中的廣志與美冴、小丸子爸媽、《哆啦a夢》中的大雄爸媽、《我們這一家》花爸花媽等多對螢幕夫妻檔，表示自己十分嚮往廣志與美冴的關係，「即便吵架了最後還是會顧慮彼此的心情，繼續走下去」，意外引出許多卡通迷分享自己的最佳螢幕CP。

原PO提到，廣志與美冴應該是最貼近一般人的組合，雖然廣志平常好色、會偷看女生，美冴也會因此吃醋，但在爭執最後仍然會和好如初。而小丸子父母是透過朋友介紹認識從而相愛結婚，「那時候小丸子媽媽還走不出跟前男友分手的陰影，是阿宏幫小丸子媽媽解除了不小心踩到狗屎的窘況，他們才開始交往走到現在的」，她認為很像一般的父母，雖然小丸子媽常唸小丸子，但跟小丸子爸相處起來平常也和和氣氣。

她也分析，大雄爸媽是哆啦a夢透過道具促成的，「大雄看到父母在庭院一起賞月幸福的畫面，我想作為小孩子也是感到很幸福的吧」，而花爸花媽則是很奇妙的一對夫妻，「花媽性格比較急，都會拉著花爸跑東跑西的，偶爾花爸的臉也會出現困擾的模樣，但我想也是時間的積累培養出一種屬於他們的默契」。

許多網友紛紛表示，「我喜歡野原一家，每次都要被廣志暖哭，當爸爸的時候像爸爸，作為老公也很會為家裡人付出」、「我想要嫁給廣志」、「記得有一集園遊會，美冴賣圍巾沒人買，廣志趁美冴不在把圍巾買走了，最後還戴在身上被小新看到，超暖」、「野原一家！賣圍巾那集真的滿滿的愛」。

也有另一票人鍾愛花爸花媽，「花爸花媽根本是我爸媽」、「喜歡花爸花媽，很家庭的爸爸會有溫馨感」、「喜歡花爸花媽那樣，爸爸非常包容媽媽少根筋、貪小便宜（內褲太大那集），偶爾也是會暴走啦哈哈，媽媽也很懂爸爸」。

延伸閱讀

家人確診他也快篩陽 急排視訊看診醫卻回：只是小感冒

兩姐妹險因停電嫁錯新郎 親戚怒罵政府建設太差：我們遭受屈辱

離譜女居隔還進公司快篩 確認陽性「再搭車回家」

她裸辭後瘦3kg激推「離職治百病」 網嘆：沒本錢啊

相關新聞

她推這對為「最佳卡通CP」 網一致認同：想嫁這種老公

一名女網友在「Dcard」發起「最嚮往的卡通夫妻」討論，列舉《蠟筆小新》中的廣志與美冴、小丸子爸媽、《哆啦a夢》中的大雄爸媽、《我們這一家》花爸花媽等多對螢幕夫妻檔，表示自己十分嚮往廣志與美冴的關係，「即便吵架了最後還是會顧慮彼此的心情，繼續走下去」，意外引出許多卡通迷分享自己的最佳螢幕CP。

車停樹下慘遭「屎攻」 在地人：老司機不會停那格

停車不僅要注意別停在紅黃線上，還得小心停在樹下可能會遭「屎攻」，一名網友在路邊看到一輛小轎車的擋風玻璃和引擎蓋上都是鳥屎，忍不住笑說「再不移車會很慘」，就連在地人都知道那格停車格不能停。

外送員見門口掛一物大讚「專業的客人」 眾人直呼：真貼心

現在疫情嚴峻，許多人都會在家辦公，也有人會減少外出用餐或購物的次數，以避免接觸感染，而外送就成了最佳的選擇。不過有些客人不想跟外送員有近距離接觸，要如何拿到餐點就是一個問題，一名外送員在臉書PO出一張照片，只見客人家外牆掛了一個像郵箱的箱子，原來是用來放外送餐點的，讓這名外送員也大讚很專業。

台灣人「好可怕」！機場人員、小黃運將元氣滿滿 作家返台忍不住給小費

疫情下，許多居家隔離的民眾，必須仰賴外送訂購食物等生活必需品。一名剛從日本回台的網紅作家「中古小姐」，就在網上分享，她居隔期間訂外送時，驚喜收到來自外送員的一句「暖心訊息」，令她感動不已，此文也引來許多網友分享自身遇過的溫暖經歷。

眼花了！錯覺圖看出貓咪還是駝鹿？測出你的思考偏左腦或右腦

俗話說「眼睛是靈魂之窗」，然而透過一些視覺效果，卻也能擾亂大腦的認知，讓眼裡的東西未必是「眼見為憑」。最近有位外國網友，就利用這樣的視覺錯覺，製作了一張可以分析出不同思考方式的圖片。

拉麵店被阿伯當眾開罵嫌難吃 臨座客一句話暖心救援惹哭網友

在外開店當老闆，難免會碰上惡質的客人。但同時也會有替店家加油打氣，心地善良的客人。最近一位日本網友，就分享他在某次用餐時，同時目睹到好壞客人出現，而產生的一個事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。