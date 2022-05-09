紅葉蛋糕為何大排長龍？ 老饕揭2關鍵：這是賣點

昨（8）日是母親節，許多人紛紛跟甜點店訂購母親節蛋糕，但有網友造訪紅葉蛋糕時，發現店內排滿一堆人，等著要購買蛋糕，讓他好奇「為什麼紅葉蛋糕這麼有名？」而且連媽媽都說小時候就有吃過了，老台北人點出關鍵在於「鮮奶油」、「老字號」是主要賣點。

一名網友在PTT好奇發問「紅葉蛋糕好吃的點在哪？」他指出，之前看到網路上很多人推薦紅葉蛋糕，所以想要去買來吃看看，剛好這週遇到母親節，很多品項都已經賣完，只能到現場購買。

沒想到紅葉蛋糕門市才剛開門，現場就排了一堆人，原PO滿懷期待的品嘗蛋糕，卻透露「吃完感覺普普，吃起來很紮實，但味道一般，沒特別突出」，讓他好奇「為什麼紅葉蛋糕可以這麼有名？」帶回家的時候，很多人都說知道紅葉蛋糕，連媽媽都說小時候就有吃過了。

對此，有網友認為「鮮奶油」跟「老字號」是紅葉蛋糕的特色，紛紛指出「奶油是本體」、「牌子老，信用好」、「鮮奶油很好吃」、「吃鮮奶油的」、「健康的奶油，吃掉半個都不會膩」、「他的奶油是特製的，這是主要賣點」、「老台北人的回憶」、「老一輩的同事很愛」、「品質真的樸實，比一堆花俏沒料的實在太多了，蛋糕體新鮮，鮮奶油清爽，簡單好吃」、「鮮奶油超讚，不會膩」。