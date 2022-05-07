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蛋糕裝保鮮盒「逆向思考」 進冰箱不怕變質走味又好拿

聯合新聞網 / 綜合報導
用倒著的方式將蛋糕裝進保鮮盒內，進冰箱冷藏時就不怕變質。圖擷取自twitter
用倒著的方式將蛋糕裝進保鮮盒內，進冰箱冷藏時就不怕變質。圖擷取自twitter

許多人愛吃蛋糕，但是一整塊蛋糕帶回家，難免會碰到一時吃不完，需要放冰箱保存的狀況。然而放進冷藏的蛋糕，卻又有容易變質的疑慮，令人相當困擾。最近就有日本網友，分享了一個冰蛋糕時秘訣。

根據日本媒體「grape」報導，在東京某家餐廳擔任大廚、多次在各類媒體上分享食譜的twitter網友「HG7654321」表示，在把蛋糕放進冰箱時，可以將蛋糕置於保鮮盒上，故意以倒過來的方式將蛋糕裝起來冷藏。

透過這個方法，蛋糕上頭奶油的水分就不易流失，形狀也不會崩塌且方便拿取。且不需要額外準備東西，只是將保鮮盒倒過來而已，如此方便而有效的作法，獲得不少網友的讚賞。

網友們就紛紛表示「原來還有這招」、「太天才了吧」、「這樣很方便耶，只要找到大小OK的保鮮盒就行了」、「我家阿罵都是拿用完的味噌盒子來裝」、「為什麼以前我都沒想到呢」、「這點子真的很棒」、「剛好買了個蛋糕試試吧…啊不過已經保存到我的胃裡了」、「我是學點心的，這招真的管用」、「不過這樣好像很不好打開的說」。

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