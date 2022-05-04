不捅鼻！鼻咽快篩用口水跑出「兩條線」 她PCR陽性真確診

本土新冠肺炎疫情持續延燒，目前台灣市面上的「鼻咽快篩試劑」引發搶購，民眾若出現相關症狀時便需「戳鼻子」，不過由於體驗不佳容易令人卻步。一名網友就在Dcard分享，自己有天突發奇想改以「唾液」檢測，沒想到快篩試劑仍成功跑出兩條線，讓網友們驚呼是自製的「唾液快篩」。

原PO前一天發文表示，自己因喉嚨痛去看診拿到了快篩試劑，第一次篩完是陰性，卻害怕會不會是因「捅鼻子」捅得不夠深，因此請男友再去排隊買快篩。第二次，男友卻表示曾看網路說喉嚨的病毒最多，就抱著試試看的心態用唾液進行快篩。

一名網友突發奇想改以「唾液」檢測，沒想到快篩試劑仍成功跑出兩條線。圖／翻攝自Dcard

原PO指出，她並非單純用口水，而是先用吐痰的方式把口水含在嘴裡一至兩分，再拿棉棒在口腔浸濕舔一舔，結果T線直接顯現，再來c線才跑出來。而今天原PO也去做PCR篩檢，結果陽性確診，讓她直呼「還是有一定的準確度」。網友們也紛紛留言，「直接自製唾液快篩的概念欸」、「我認識的醫生說，其實喉嚨也可以」、「嬰兒沒辦法戳鼻子，採集也是從咽喉口腔採集，所以應該是可以的吧」、「我是醫院員工，我們新年假期結束，院方是讓我們交回咽喉處唾液至檢驗科檢測」。

然而鼻咽快篩滴以口水檢測的作法，目前尚未被認證為「正確作法」，不過，醫師呂郁蔚也教一般民眾在鼻咽快篩時如何正確採檢，不少人試過之後都大讚真能「無痛戳鼻」。呂郁蔚指出「戳鼻子的目的，是要從鼻咽腔（鼻子後面）沾取些微黏液」，先以消毒過的食指戳進鼻孔，確認「鼻子的地板（也就是底部位置）」，接著用手指沿著鼻孔地板，將棉棒慢慢伸入鼻孔裡面，一路往內後，碰到後面「牆壁」即可，感受上並不會疼痛，反而是酸酸癢癢的。