戳鼻子快篩怎麼做才不痛？ 醫師親自示範「超容易上手」

本土疫情持續升溫，連日破千例確診，許多人也急著買快篩試劑，擔心自己也染疫，不過戳鼻子也是有技巧的，如果胡亂用快篩戳鼻子，可能還會流鼻血。新北板橋呂郁蔚醫師發佈影片，教民眾如何正確採檢，不少人試過之後大讚「真的不痛，而且很容易上手」

呂郁蔚醫師在YouTube發布影片，指出「戳鼻子的目的，是要從鼻咽腔（鼻子後面）沾取些微黏液」，所以第一步熱身很重要，他示範用消毒過的食指戳近鼻孔，確認「鼻子的地板（也就是底部位置）」，接著用手指沿著鼻孔地板，將棉棒慢慢伸入鼻孔裡面，一路往內後，碰到後面「牆壁」就可以了。

呂郁蔚指出，碰到鼻子內部後，可以選擇「上下刷一刷、左右刷一刷，或者轉一圈」，接著把棉棒拿出來，泡到試劑裡面。除此之外，還有一個重點，就是棉棒順著鼻孔的底部進入時，記得改變角度回正，讓棉棒邊轉邊進入鼻子，就不會感覺到很痛，而是痠痠癢癢的。

不少人看過影片後，大讚「我照著方法試過了，真的很有用，呂醫師解釋清楚，容易上手」、「昨天用這個方法成功幫4歲小孩快篩，小孩面對我，微仰，我請他鼻子張開，我看著鼻孔通道慢慢進去，然後轉正，小孩說不痛，感謝醫師的教學」、「謝謝醫師親自示範教學」。