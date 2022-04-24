快訊

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

戳鼻子快篩怎麼做才不痛？ 醫師親自示範「超容易上手」

聯合新聞網 / 綜合報導
新北板橋呂郁蔚醫師發布影片，告訴大家快篩的正確步驟，讓民眾免於戳鼻子戳到流血的問題。圖擷自YouTube
新北板橋呂郁蔚醫師發布影片，告訴大家快篩的正確步驟，讓民眾免於戳鼻子戳到流血的問題。圖擷自YouTube

本土疫情持續升溫，連日破千例確診，許多人也急著買快篩試劑，擔心自己也染疫，不過戳鼻子也是有技巧的，如果胡亂用快篩戳鼻子，可能還會流鼻血。新北板橋呂郁蔚醫師發佈影片，教民眾如何正確採檢，不少人試過之後大讚「真的不痛，而且很容易上手」

呂郁蔚醫師在YouTube發布影片，指出「戳鼻子的目的，是要從鼻咽腔（鼻子後面）沾取些微黏液」，所以第一步熱身很重要，他示範用消毒過的食指戳近鼻孔，確認「鼻子的地板（也就是底部位置）」，接著用手指沿著鼻孔地板，將棉棒慢慢伸入鼻孔裡面，一路往內後，碰到後面「牆壁」就可以了。

呂郁蔚指出，碰到鼻子內部後，可以選擇「上下刷一刷、左右刷一刷，或者轉一圈」，接著把棉棒拿出來，泡到試劑裡面。除此之外，還有一個重點，就是棉棒順著鼻孔的底部進入時，記得改變角度回正，讓棉棒邊轉邊進入鼻子，就不會感覺到很痛，而是痠痠癢癢的。

不少人看過影片後，大讚「我照著方法試過了，真的很有用，呂醫師解釋清楚，容易上手」、「昨天用這個方法成功幫4歲小孩快篩，小孩面對我，微仰，我請他鼻子張開，我看著鼻孔通道慢慢進去，然後轉正，小孩說不痛，感謝醫師的教學」、「謝謝醫師親自示範教學」。

快篩 疫情

延伸閱讀

4月24日疫情整理包／嘉義縣太保某工廠爆群聚 花蓮市場傳播鏈延燒

新娘在喜宴菜色加入「大麻」 害賓客太嗨遭法辦

24歲正妹模特兒「找醫師絕育」 她開心喊：不後悔！

學生被隔離衛生局卻不給證明 家長氣：保險、補助金都拿不到！

相關新聞

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份 最低價200元起

國內疫情迅速升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，繼日前全聯於北北基、桃園市等疫情熱區指定門市陸續開賣限...

對流雲系發展旺盛 新北、桃園等5縣市發布大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部及東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣...

又下陷了！台南鐵路地下化工程鐵軌路基淘空 影響列車

又陷下去了！台南鐵路地下化工程上午11時許，中華東路與大同路交叉口中華路橋附近，發生鐵道路基下陷情況，台鐵緊急通知列車改...

北農若關閉第一果菜市場 新北：雙北有互相支援的共識

台北農產運銷公司確診人數持續增加，傳出內部疫情若持續擴大，台北市長柯文哲指示可能不惜關閉第一果菜市場，改由北農二市、新北...

7旬嬤常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺

台東7旬阿嬤常跟家人說「在家看到鬼」，常三到五天晚上不睡覺，令照顧的家人困擾不已、幾近崩潰，日前帶阿嬤就醫才知阿嬤患失智...

戳鼻子快篩怎麼做才不痛？ 醫師親自示範「超容易上手」

本土疫情持續升溫，連日破千例確診，許多人也急著買快篩試劑，擔心自己也染疫，不過戳鼻子也是有技巧的，如果胡亂用快篩戳鼻子，可能還會流鼻血。新北板橋呂郁蔚醫師發佈影片，教民眾如何正確採檢，不少人試過之後大讚「真的不痛，而且很容易上手」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。