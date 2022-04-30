聽新聞
test
0:00 / 0:00
他搶在快篩實聯制前買5組 隔天試劑大降價 嘆「被當盤子」
快篩實聯制上路後，一份公費快篩試劑只需要100元，和過去一份300元的快篩相比價格差距很大，也讓不少民眾趕緊到藥局排隊購買。日前一名網友在「PTT」無奈分享，他在快篩實聯制上路前搶先買了五組快篩，結果沒想到幾天後快篩就大降價，讓他直呼自己被當盤子了。
原PO提到，他在約莫兩周前考量確診人數持續上升，為了保護自己，想說要買快篩來做，跑了十幾家店才買到，「買了300元一份的試劑，買了5組」，沒想到隨後快篩實聯制就上路，一份次試劑降為100元，讓他覺得買貴超虧，「早知道就不管，超氣」。
許多網友紛紛表示，「早買早享受，晚買享折扣」、「沒人逼你喔，我前天還看有人買了一大袋，你還不是主力」、「沒症狀、沒需求，不要在那邊恐慌」、「恐慌怕死活該被當盤子，沒被匡列、有打疫苗，何必自作聰明去篩」、「為什麼要囤啊？」、「買五組是想要囤起來賣人吧，還敢說喔」、「難怪真正需要的人跑十幾家沒買到」。
對於民眾的快篩試劑搶購潮，陳時中保證，基本上這個月都買得到，也提醒大家快篩試劑不是藥物，並非篩過就不會染疫，篩完陰性也只是「現在沒染疫」，所以沒有症狀或確診者接觸史的人「其實不用做」，待在家中也不用做快篩。此外陳時中也呼籲，平時急診業務已經十分繁忙，民眾不用急著去急診做PCR，可以先在家中自行快篩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言