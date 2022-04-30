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他搶在快篩實聯制前買5組 隔天試劑大降價 嘆「被當盤子」

聯合新聞網 / 綜合報導
快篩實聯制上路後一份試劑降價為100元，引起眾多民眾瘋搶。示意圖／Ingimage
快篩實聯制上路後一份試劑降價為100元，引起眾多民眾瘋搶。示意圖／Ingimage

快篩實聯制上路後，一份公費快篩試劑只需要100元，和過去一份300元的快篩相比價格差距很大，也讓不少民眾趕緊到藥局排隊購買。日前一名網友在「PTT」無奈分享，他在快篩實聯制上路前搶先買了五組快篩，結果沒想到幾天後快篩就大降價，讓他直呼自己被當盤子了。

原PO提到，他在約莫兩周前考量確診人數持續上升，為了保護自己，想說要買快篩來做，跑了十幾家店才買到，「買了300元一份的試劑，買了5組」，沒想到隨後快篩實聯制就上路，一份次試劑降為100元，讓他覺得買貴超虧，「早知道就不管，超氣」。

許多網友紛紛表示，「早買早享受，晚買享折扣」、「沒人逼你喔，我前天還看有人買了一大袋，你還不是主力」、「沒症狀、沒需求，不要在那邊恐慌」、「恐慌怕死活該被當盤子，沒被匡列、有打疫苗，何必自作聰明去篩」、「為什麼要囤啊？」、「買五組是想要囤起來賣人吧，還敢說喔」、「難怪真正需要的人跑十幾家沒買到」。

對於民眾的快篩試劑搶購潮，陳時中保證，基本上這個月都買得到，也提醒大家快篩試劑不是藥物，並非篩過就不會染疫，篩完陰性也只是「現在沒染疫」，所以沒有症狀或確診者接觸史的人「其實不用做」，待在家中也不用做快篩。此外陳時中也呼籲，平時急診業務已經十分繁忙，民眾不用急著去急診做PCR，可以先在家中自行快篩。

快篩 PTT

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