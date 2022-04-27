台式拉麵一碗50元！他首次嘗試「還不錯」 網見用料喊：太扯

通膨物價飆漲，在雙北地區一碗拉麵如賣銅板價，可能要用料精簡方能省下成本。有一名顧客在新莊路過一家台式拉麵店，售價竟然只要50元，於是點來評鑑嚐鮮，出乎意料不錯吃，網友們看到實品照也驚訝不已，引起小轟動。

該顧客在PTT發文表示，他因出門辦事在附近繞繞，意外看到一家台式拉麵店，每碗僅定價50元，便抱著「好玩心態」嘗試用餐，沒想到蠻好吃，「這價格應該在新莊絕無第二吧？」，並附上實品照片，目測份量大小適中，配料有肉片、魚板、玉米、半顆滷蛋與少量蔬菜。

網友紛紛驚訝「扯，還有肉」、「50元料給得挺大方的」、「鍋燒麵都不只50了耶」、「這種店幾乎都美耐皿，瓷碗真的值得鼓勵」，有人猜測店家「應該是沒租金壓力」、「老闆做身體健康的」，甚至有人在竹東吃過一樣的配料卻要110元。

不過，與日式拉麵相比，網友認為「陽春麵加魚板玉米」、「這就鍋燒意麵ㄚ」、「魚板看起來超難吃」，「這湯頭是粉泡的吧」，但有網友找到店家Google評價與菜單，標示「湯底純大骨熬製，不添加味素」。