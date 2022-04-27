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疫情升溫網友憂慮「是否過母親節？」 眾人一面倒批太恐慌

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友擔心勞動節、母親節等節日即將到來，恐讓染疫人數再攀升。圖為人潮示意圖。記者許正宏／攝影
有網友擔心勞動節、母親節等節日即將到來，恐讓染疫人數再攀升。圖為人潮示意圖。記者許正宏／攝影

近期台灣疫情升溫，有些人認為打過疫苗就可以維持正常生活，但也有不少民眾擔心抵抗力較弱的家人若是染疫會成為中、重症。一名網友在「PTT發文表示，五一勞動節、母親節即將到來，不知道在染疫人數節節上升的狀況下，有多少民眾還是會維持原先的慶祝行程，引起網友熱烈回應。

原PO強調，「在確診人數不斷攀高的情況下，還堅持五一行程的有多少？在染疫人數節節攀升的時刻，仍堅持母親節回家孝親、與母同慶有多少？」他推測，大家可能會認為反正確診大多只會輕症，不會這麼倒楣成為中症以上的病例，再加上疫苗三劑都打了，所以不用害怕，最後他表示「母親『劫』仍然回家孝親娛樂母親為要」。

許多網友認為原PO過於恐慌，「餐廳都訂好了，是要取消什麼行程」、「幹嘛取消？政府說可以啊」、「吃爆啊，你躲過今天，下禮拜就沒事了嗎？」、「每年五月固定爆一次」、「打了還恐慌，那到底幹嘛打？搬去深山吧」、「不回家媽媽會生氣氣」，不過也有網友表示已經取消慶祝，「昨天已經被家人通知母親節別出去吃，也別回去過節吃蛋糕，老人家有時比我們更緊張」。

PTT 母親節 新冠肺炎

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