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武嶺神人「舉輪三公分」自製停車位 網笑：這招老司機

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在武嶺看到一輛小客車「舉輪三公分」違停紅線，規避罰則，不少人笑稱「太專業了，應該是老司機」。圖擷自臉書社團「中橫路況交通資訊站」
網友在武嶺看到一輛小客車「舉輪三公分」違停紅線，規避罰則，不少人笑稱「太專業了，應該是老司機」。圖擷自臉書社團「中橫路況交通資訊站」

開車最怕找不到停車位，日前一位民眾為了避免停紅線被罰款，還自備「工具」來舉輪三公分，部分車友曾直擊這台車，指出「上週六（16）日就看過這台了」，網友看到驚呼「這個違規也太專業了，應該是老司機」。

網友在武嶺看到一輛小客車「舉輪三公分」違停紅線，規避罰則，不少人笑稱「太專業了，應該是老司機」。圖擷自臉書社團「中橫路況交通資訊站」
網友在武嶺看到一輛小客車「舉輪三公分」違停紅線，規避罰則，不少人笑稱「太專業了，應該是老司機」。圖擷自臉書社團「中橫路況交通資訊站」

臉書社團「中橫路況交通資訊站」近日發文，貼出一張小客車違規停紅線的照片，幽默稱「聽說舉頭三尺有神明，那舉輪三公分有什麼？」並標註「路過警察在舉發違停，見證奇蹟的時刻到了」，只見照片中的車輛停在紅線旁，拿了兩個金屬舉輪器，將一側輪胎撐起，另一側停在山坡邊緣，完全沒有壓到紅線，顯然是有備而來，但仍屬於違規行為。

對此，有網友看過這輛車，直言「我上週六上武嶺就有看到這輛」、「我今天上午走台14甲從武嶺下來往花蓮方向有看到這部車，覺得這人會做這種輪架隨車帶著，一定是經常這樣停」、「我前幾天騎機車環島，經過看到這台車就在想，就他最聰明」。

還有網友笑稱「熟門熟路，這樣停比較穩的概念嗎？」、「要停這麼準也不容易」、「高手在民間，厲害！」、「這個違規也太專業了，應該是老司機」，但也有人表示「這台已經這樣搞一陣子了，東西那麼齊全，停在水池上面，好幾次轉彎都被嚇到」、「應該要加重罰款」、「麻煩開單開滿」。

武嶺 違停

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