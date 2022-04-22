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路邊停車、倒車入庫哪個比較難？ 眾人答案一面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇路邊停車跟倒車入庫哪一個比較難？照片為駕訓班示意圖，與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
有網友好奇路邊停車跟倒車入庫哪一個比較難？照片為駕訓班示意圖，與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

許多人到了法定年齡後都會到駕訓班學習並且報考汽車駕照，在駕訓班學習的過程中，通常有幾個關卡是讓考生最害怕的，畢竟實際生活中和上課還是有差別，有網友好奇想知道究竟「路邊停車」、「倒車入庫」哪一個比較難，眾人一面倒地答案一致

原PO在PTT發文表示，在駕訓班裡「路邊停車」和「倒車入庫」都能駕輕就熟，但在實際生活中，操作上還是有壓力，尤其是後面有車輛在按喇叭時壓力更大。他認為現在的新車都有主動輔助系統，「360度環景輔助系統、倒車煞車輔助系統等等，對新手來說是一大福音」，原PO想知道究竟路邊停車和倒車入庫哪個比較難？

貼文一出，多數人都一致認為路邊停車最難，「路邊停車前後都有車最難」、「路邊吧，格子大小不定，還容易有障礙物」、「倒車最簡單，路肩比較有技術」、「路邊停車啊，後面還有車在等你」、「路邊常停完一半在外面」、「路邊其實就是S入格」、「倒車簡單很多，路邊很吃路況」、「路邊停車還要小心機車從右邊超車」、「路邊的車格長度空間也是考驗技術」。

至於倒車入庫則是見仁見智，「倒車比較簡單吧，因為只需要倒車顯影」、「倒車有顯影後跟喝水一樣簡單」、「倒車入庫會看後照鏡搭配倒車顯影，根本無難度」、「倒車入庫主要是看你可以緩衝空間有多少」、「路邊停車我會，倒車入庫我太不行」、「哪有一定，路邊停車前後車距很小、倒車入庫前面很窄有大柱子時都不好停，開小車例外」、「倒車甚至比正的進去簡單，正的難喬角度」、「倒車最難的是老的機械車位」。

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