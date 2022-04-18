王品旗下「這家餐廳」最夯 饕客狂推：CP值超高
王品集團旗下有許多家有名餐廳，有一名網友最近就分享她最喜歡的王品餐廳，「小妹最常吃石二鍋，比一些網美火鍋店的CP值高很多」，此貼文引起眾多網友共鳴。
原PO在PTT上以「王品旗下CP值最高的餐廳是石二鍋嗎？」為題分享，王品集團下有眾多餐廳而且種類也繁多，有牛排、鐵板燒、烤鴨、合菜、炸豬排與燒肉等，「大家覺得哪家CP值最高呢？小妹最常吃石二鍋」，她認為石二鍋比一些網美火鍋店的CP值高很多。
網友紛紛留言，「滷肉飯超正點，滷汁還要多才夠味」、「滷肉飯鹹到爆，但鍋還OK」、「火鍋味太重」、「這間本體是冬瓜冰沙吧」、「真想直接買冬瓜冰沙就走」、「最愛石二鍋」、「石二鍋真的CP值高，好吃」、「這家真的比一些我家巷口好吃」、「每次吃完全身火鍋味都不會散，超噁」。
此外，也有網友推薦其他王品旗下的餐廳，「蔬菜吃到飽的『聚』吧？」、「hot7才是吧？」、「推12mini」、「12 mini才是」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言