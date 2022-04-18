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哪家鹹酥雞最好吃？ 他點名心中第一是它但網路評價兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他最近發現連鎖炸物店開源社的醬汁可以瞬間讓炸物變得像烤物，吃了讓他驚為天人。示意圖／ingimage
一名網友分享他最近發現連鎖炸物店開源社的醬汁可以瞬間讓炸物變得像烤物，吃了讓他驚為天人。示意圖／ingimage

台灣有非常多鹹酥雞店，民眾們也有各自擁護的對象，有一名網友最近就分享，他發現開源社的醬汁超神，可以讓炸物吃起來像烤的讓他非常喜歡，也有網友回應附和開源社是「個人心中第一名」。

原PO在PTT上以「開源社在炸物界等級如何？」為題表示，他最近才發現連鎖炸物店開源社的醬汁可以瞬間讓炸物變得像烤物，讓他十分驚訝並提問，「想知道開源社在炸物界的等級到哪？」

網友紛紛留言，「還不錯，我給80分！」、「我家巷口屌打，我家巷口是開源社」、「大學蠻愛的，但只限百頁跟鹽酥雞」、「口味很有特色，雞排超便宜」、「便宜」、「個人心中第一名」、「不知道在炸物界是啥，但在新竹是美食」、「就像三商巧福的定位一樣，比它難吃的都該收起來」。

此外，也有許多網友認為，「只有新竹本店能吃」、「口味超重」、「我家巷口屌打」、「靠醬汁在撐的」、「評價好兩極」、「吃過一次，普普通通不會當回頭客」、「還ok啊，也不特別就是了」、「刷醬超噁」、「很濕很黏，超噁」、「醬汁滿難吃的耶」、「吃開源社我都叫他不要加醬」、「普，不過價位便宜」。

鹹酥雞 PTT

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