哪家鹹酥雞最好吃？ 他點名心中第一是它但網路評價兩極

台灣有非常多鹹酥雞店，民眾們也有各自擁護的對象，有一名網友最近就分享，他發現開源社的醬汁超神，可以讓炸物吃起來像烤的讓他非常喜歡，也有網友回應附和開源社是「個人心中第一名」。

原PO在PTT上以「開源社在炸物界等級如何？」為題表示，他最近才發現連鎖炸物店開源社的醬汁可以瞬間讓炸物變得像烤物，讓他十分驚訝並提問，「想知道開源社在炸物界的等級到哪？」

網友紛紛留言，「還不錯，我給80分！」、「我家巷口屌打，我家巷口是開源社」、「大學蠻愛的，但只限百頁跟鹽酥雞」、「口味很有特色，雞排超便宜」、「便宜」、「個人心中第一名」、「不知道在炸物界是啥，但在新竹是美食」、「就像三商巧福的定位一樣，比它難吃的都該收起來」。

此外，也有許多網友認為，「只有新竹本店能吃」、「口味超重」、「我家巷口屌打」、「靠醬汁在撐的」、「評價好兩極」、「吃過一次，普普通通不會當回頭客」、「還ok啊，也不特別就是了」、「刷醬超噁」、「很濕很黏，超噁」、「醬汁滿難吃的耶」、「吃開源社我都叫他不要加醬」、「普，不過價位便宜」。