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烏龍麵討論度為何那麼低？ 老饕：比不上這個強勁對手

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇烏龍麵跟拉麵都是日式美食，為何討論度差了一大截？老饕指出關鍵在於湯頭。示意圖／ingimage
一名網友好奇烏龍麵跟拉麵都是日式美食，為何討論度差了一大截？老饕指出關鍵在於湯頭。示意圖／ingimage

日式美食在台灣非常受歡迎，其中壽司與拉麵都獲得大票民眾的喜愛，但一名網友近日就好奇地問，同為日式美食的烏龍麵為何討論度比拉麵低很多？網友便指出關鍵點在於湯頭。

原PO在PTT上以「為什麼烏龍麵討論度不高」為題發文分享，日本拉麵在台灣可以有一堆規矩，各種流派百花齊放，還有拉麵肥宅的迷因圖，但是烏龍麵好像討論度就沒有像拉麵這麼高，「同樣是日式美食，為什麼兩個處境差這麼多？」

網友紛紛指出拉麵的湯頭就贏一大截了，「拉麵就像芭比娃娃，隨便你湯頭跟料怎麼搞，華麗又有噱頭當然潮」、「因為真正的烏龍麵很樸素不潮」、「拉麵肥宅吃不了這種無聊的東西」、「烏龍麵重點在麵，變化少當然潮不起來」、「魚湯要襯托麵的口感」、「烏龍麵要看地方，有些是講求口感有嚼勁」、「如果有拉麵湯頭加烏龍麵體我就吃爆」。

此外，也有網友指出比起烏龍麵，蕎麥麵才是真正的被邊緣化，「但是處境比蕎麥麵好多了，比下有餘」、「你有想過蕎麥麵嗎？」、「蕎麥連日本人都不見得愛」。

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