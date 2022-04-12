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古娃娃婚禮燒234萬讓他傻眼 網駁「隨便辦都破百萬」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友認為古娃娃的婚禮要價不菲，因此發文詢問眾人的意見。示意圖／ingimage
一名網友認為古娃娃的婚禮要價不菲，因此發文詢問眾人的意見。示意圖／ingimage

不久前完婚的美食開箱型Youtuber「古娃娃」公開分享她的婚禮各項物品價錢，金額總計234.5萬，讓一名網友備感震驚，發文詢問「是公道價還是貧窮限制了想像？」文章底下多數網友力挺古娃娃，直言「人家有錢想辦高級的婚禮不行嗎？」

對於古娃娃細數婚禮項目的金額，原PO在Dcard表示「看完影片只覺得我好窮」，並指整體要價不菲，例如他第一次聽到租金35萬元的婚紗，「要是我就把35萬換成千元鈔黏在自己身上做婚紗，宴客後還可以回收」，因此疑惑這是行情價或是自己見識少。

文章一出，有網友認為婚禮本來就所費不貲，「自己見識低，還想給古娃娃冠上奢華印象，人生是多可悲無聊哈哈」、「隨便辦都破百，更別說高規格的了」、「很正常吧，現在的東西比以前貴也精緻，但是高規格不用說了吧」、「最普通的也要百萬，想要精緻一點就差不多是這樣吧，我是覺得還好」、「我和我太太結婚沒辦很豪華也破百」。

也有網友認為端看當事人的經濟能力，「人家有錢想辦高級的婚禮不行嗎？一輩子一次的事情多花點錢也要被丟上來問東問西」、「人生可能只結這一次，就算花兩千萬他們自己覺得值得開心就好」、「我覺得如果他們經濟能力可以負擔就好」、「一般便宜到不行的婚禮也要花個60到70萬，她這麼會賺，婚禮辦這個價位ok吧！」。

Dcard 婚禮 結婚

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