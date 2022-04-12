作家曝鞋全家福才有的「溫馨隱藏服務」 網友大讚：太溫暖想買爆

全家福為知名平價鞋子賣場，最近被網友評價「便宜、購買方便」而能在疫情中屹立不倒。最近作家何穎怡也在臉書上分享，她每次回台必定會前往全家福買鞋，只因店家提供的一個「隱藏版」貼心服務。也讓許多網友因此大讚「這麼溫暖的店家一定要用行動支持」。

何穎怡在貼文表示，她之所以每次必在那邊買鞋，是因像他們這樣的小兒麻痺患者，往往左右兩腳大小不一樣，像她就是右腳比左腳小半號，但她只要拿「鄭豐喜基金會」發給她的「單腳銀行卡」，就可以在全家福買兩腳不一樣大小的鞋。

而她這次在北投文林店買鞋的經驗還更為愉快，小姐熱心為她解說如何選一雙不滑、走路又輕鬆的鞋。決定好鞋款後，發現右腳有貨，左腳沒貨，小姐馬上打電話問另一家分店，他們正好有左腳的尺碼，因此，他們讓她在文林店買右腳，再到北投市場店買左腳。

何穎怡說，她從來沒想過可以一家店只買一隻鞋，有著「被人家體貼照顧的幸福感」。她把這種服務說給加拿大的朋友聽，大家都非常羨慕，羨慕那份體貼，因為體貼到哪裡，就代表這個國家的人道精神到哪裡。

網友們也深受感動，表示「很溫馨很體貼的企業，下次會多光顧」、「全家福真的不錯，便宜選擇也多，就像小時候去的鞋店，不用擔心被老闆坑的安心。」「這份體貼真的讓人到其他國家都會想念～」、「好貼心的服務，充滿對社會的關懷」、「以後都到他家買了」。