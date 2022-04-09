疫情害商家狂倒…鞋全家福為何屹立不搖？內行人點「3優勢」

近幾年疫情發燒，許多店家不堪虧損紛紛吹熄燈號，其中不乏知名連鎖企業，對經濟而言是一大衝擊。然而，一名眼尖的網友發現，近來知名鞋店都有陸續關店的趨勢，唯獨鞋全家福似乎不受影響，讓他好奇「為何鞋全家福仍屹立不搖？」，文章引發討論，內行人也跳出來點「3大優勢」。

日前，一名網友在PTT發文表示，近兩年新冠肺炎肆虐，許多商家都做不下去，被迫拉下鐵門。疫情影響範圍之大，連鬧區店家都難以倖免，知名連鎖廠牌Nike、adidas也都傳出關店消息，反之鞋全家福卻沒被掃到颱風尾，店面仍舊屹立不搖，令他好奇為何鞋全家福可以這麼「穩」？

文章掀起討論，內行人跳出來點出鞋全家福的「3大優勢」，就是便宜、好穿、購買方便，「便宜又有牌子啊，而且還有MIT的」、「裡面不少商品cp值高啊」、「便宜啊，有認真經營啦，網路行銷什麼的很勤」、「臨時要買皮鞋的好地方」、「買工作鞋方便啊」、「方便、款式多還不錯買，會員有優惠」。

另外，也有網友點出鞋全家福有主推的消費群眾，在小朋友、長輩這一塊相當吃香，「長輩們會買，比較沒購鞋壓力吧」、「至少老人家買鞋方便」、「小孩鞋很好買」、「小孩長大過渡時期的選擇」，也有人認為，沒有店員緊貼推銷也是一大優點，「不會有店員在旁邊煩這點就大勝了」、「店員不會在旁邊囉嗦，輕鬆逛」、「店員不會緊迫盯人」。

專業網友也分析，鞋全家福為三商企業旗下成員，背後有大集團支撐，才能穩固商店發展，不會輕易倒閉。