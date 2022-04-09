疫情害商家狂倒…鞋全家福為何屹立不搖？內行人點「3優勢」

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情肆虐之際，網友好奇「為何鞋全家福仍屹立不搖？」，沒想到竟掀起討論。圖／取自PTT
疫情肆虐之際，網友好奇「為何鞋全家福仍屹立不搖？」，沒想到竟掀起討論。圖／取自PTT

近幾年疫情發燒，許多店家不堪虧損紛紛吹熄燈號，其中不乏知名連鎖企業，對經濟而言是一大衝擊。然而，一名眼尖的網友發現，近來知名鞋店都有陸續關店的趨勢，唯獨鞋全家福似乎不受影響，讓他好奇「為何鞋全家福仍屹立不搖？」，文章引發討論，內行人也跳出來點「3大優勢」。

日前，一名網友在PTT發文表示，近兩年新冠肺炎肆虐，許多商家都做不下去，被迫拉下鐵門。疫情影響範圍之大，連鬧區店家都難以倖免，知名連鎖廠牌Nike、adidas也都傳出關店消息，反之鞋全家福卻沒被掃到颱風尾，店面仍舊屹立不搖，令他好奇為何鞋全家福可以這麼「穩」？

文章掀起討論，內行人跳出來點出鞋全家福的「3大優勢」，就是便宜、好穿、購買方便，「便宜又有牌子啊，而且還有MIT的」、「裡面不少商品cp值高啊」、「便宜啊，有認真經營啦，網路行銷什麼的很勤」、「臨時要買皮鞋的好地方」、「買工作鞋方便啊」、「方便、款式多還不錯買，會員有優惠」。

另外，也有網友點出鞋全家福有主推的消費群眾，在小朋友、長輩這一塊相當吃香，「長輩們會買，比較沒購鞋壓力吧」、「至少老人家買鞋方便」、「小孩鞋很好買」、「小孩長大過渡時期的選擇」，也有人認為，沒有店員緊貼推銷也是一大優點，「不會有店員在旁邊煩這點就大勝了」、「店員不會在旁邊囉嗦，輕鬆逛」、「店員不會緊迫盯人」。

專業網友也分析，鞋全家福為三商企業旗下成員，背後有大集團支撐，才能穩固商店發展，不會輕易倒閉。

PTT 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

好刺激？Google地圖輸入「情慾密碼」 驚見情侶野外交纏

樓上鄰居成天吵 轟天巨響摔破天花板掉他家

咖啡別只會加牛奶！網推「這一物」風味升級：味道宛如星巴克

好市多推雙口味「可鬆麵包」 網友搶購狂買9盒：太罪惡

相關新聞

特斯拉車主有特別優越感？ 網友抱怨「只差沒說要跟車子結婚」

特斯拉電動車以強大的軟硬體整合廣受民眾追捧，也因而常常有「排隊才買得到」的現象。《PTT》上一名網友便發文詢問「開特斯拉的人是不是特別有優越感？」，他認為特斯拉目前相較於油車還是少數車種，因而讓已經買特斯拉的人有覺得「高人一等的現象」。

疫情害商家狂倒…鞋全家福為何屹立不搖？內行人點「3優勢」

近幾年疫情發燒，許多店家不堪虧損紛紛吹熄燈號，其中不乏知名連鎖企業，對經濟而言是一大衝擊。然而，一名眼尖的網友發現，近來知名鞋店都有陸續關店的趨勢，唯獨鞋全家福似乎不受影響，讓他好奇「為何鞋全家福仍屹立不搖？」，文章引發討....

小孩都看卡通？ 網曝平板打開就點「這個」

現在許多父母會讓孩子從很小就開始使用3C產品，日前一名網友在「Dcard」發文表示，有天在外排隊時，看到前面小朋友拿著平板在看「ASMR」，讓她驚訝表示：「現在的小朋友都不看卡通了嗎？」

巧合？她信用卡被店員「唱名」 兩小時後慘遭盜刷

一名網友在「爆廢公社」發文提到，她在賣場購物時，店員建議她用APP綁定信用卡可享有集點優惠，她也讓服務人員幫忙綁定，沒想到員工卻把她的信用卡資訊全唸出來。兩小時後她發現信用卡有四筆盜刷，雖無法確定是兇手是誰，但也讓她直呼：「下次還是自己來不要讓別人碰」。

工作到半夜洗澡遭鄰居抗議揚言報警 眾人氣：反告他騷擾

連在家裡洗澡也不行？一名網友在臉書發文抱怨自己因為工作關係所以每天都晚回家，沒想到半夜要洗澡上廁所還被鄰居抗議太吵，讓他相當無奈。貼文一出引起眾人熱議，不少鄉民都替原PO抱不平。

客人訂餐懶得下樓拿 備註竟告知大門密碼讓外送員傻眼

現代人講究快速方便，也因此外送服務已成為趨勢，只要動動手指就可以在家裡等待美食上門，不過有一名外送員在臉書發文抱怨，他說日前接到一張訂單，但對方懶得出門拿餐，就在備註裡告知自家大門密碼，讓這名外送員很傻眼，貼文也讓不少人罵翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。