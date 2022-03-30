小資族微波御飯糰竟悲劇 意外引網戰：沒必要加熱

御飯糰是許多上班族、學生族快速止飢的便利選擇，一名網友在臉書社團發文分享，表示自己微波了御飯糰，正準備大快朵頤之際，沒想到卻發生「憾事」，讓他傻眼地不知道該如何是好，直呼：「御飯糰如果有微波，要趕快吃！」引起網友熱烈討論。

原PO在社團「爆怨公社」分享，自己把御飯糰拿去微波後，沒有立刻吃，沒想到過一陣子後，熱氣居然讓海苔外皮與包裝紙黏得密不可分，讓原PO拆得很辛苦，最終滑落垃圾桶，徒留海苔在他的手上，「我的飯在垃圾桶裡…那個我該撿起來吃嗎？月底了」。

搞笑的發文和悲慘的事發圖，引來眾多網友回應，「我不吃冰的，我每次都叫店員微波兩次，熱一點，我都沒有掉過，事實證明，是人的問題」、「這件事情告訴我們，吃御飯團之前要裝乾淨的垃圾袋」、「你還有海苔可以吃的」、「你有三秒時間拯救它」、「飯團加熱要先把海苔拉出來包好，再去加熱，這是加熱的方式，要注意喔」、「商家微波爐按1就好，不要太熱」。

也有一派人表示，御飯糰不用微波就很好吃，「我吃御飯糰從來不微波的」、「御飯團設計就不是拿來微波的，想要吃熱的可以買握飯團，它是需要微波的」、「要吃塑化劑就加熱吃」、「現在超商都會問飯糰要不要加熱？我從沒加熱過，因為覺得沒必要」、「沒有微波這個過，先幫你寫個慘字」、「第一次看到有人微波御飯糰的」。